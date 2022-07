Vopak kijkt onder de nieuwe topman vooruit naar de energietransitie

Zijn eerste zes maanden bij Vopak zijn „voorbijgevlogen”, zegt Dick Richelle (52) die sinds januari bij het tankopslagbedrijf de hoogste man is. „Het is enerverend, ik had niet kunnen voorspellen dat de wereld om ons heen zo snel zou veranderen.”

Nieuw is de wereld van Vopak zelf voor hem allerminst. Richelle had al 27 dienstjaren bij het Rotterdamse bedrijf erop zitten, toen hij in januari Eelco Hoekstra opvolgde, die de afgelopen elf jaar bestuursvoorzitter was.

Van Azië en Rotterdam tot aan Noord-Amerika was Richelle voor Vopak actief geweest. En veteraan of niet, hij zorgde bij zijn eerste presentatie van de halfjaarcijfers woensdag direct voor vuurwerk. Dat vuurwerk kwam niet van de financiële prestaties, die licht boven verwachting waren. Het grootste zelfstandige tankopslagbedrijf (vooral olie, gas en chemie) zag in de eerste zes maanden van 2022 de omzet (662 miljoen euro) met 10 procent stijgen. Het resultaat (257 miljoen, voor betaling van rente en belasting) ging met 4,5 procent omhoog.

Het vuurwerk was de bekendmaking van een afboeking van maar liefst 468 miljoen euro. Bezittingen in de Europoort (olieterminals) en Botlek (chemie) te Rotterdam en in Colombia (vloeibaar gas) dalen in de boeken in waarde, vooral omdat de verwachtingen naar beneden worden bijgesteld. Gevolgen voor bijvoorbeeld het dividend heeft de papieren exercitie niet.

Nieuwe managers willen soms wel een ‘big bath’ nemen, met een schone lei beginnen. Is dit een voorbeeld van een duik in het bad?

„Nee, dit is niet iets wat je zomaar even in je eentje beslist. Het is nooit een leuke boodschap, maar we moeten de dingen doen die goed zijn voor het bedrijf. Elk half jaar kijken we naar de waarde van onze bezittingen en wat we de komende tijd daarvan verwachten, ook met het oog op de komende energietransitie. En op basis daarvan verwachten we dat in Europoort tussen nu en 2030 20 procent van onze capaciteit [terminals voor de opslag van olie] buiten gebruik gaan stellen. Dat zal bijvoorbeeld gaan gebeuren als er groot onderhoud voor een terminal noodzakelijk is.

„Ook in de Botlek – daar gaat het om opslag voor de chemische industrie – hebben we naar de toekomstverwachting gekeken. Dat ontwikkelt zich niet negatief, maar ook niet positief genoeg om een afwaardering te voorkomen.”

Maken deze waarderingen deel uit van een andere strategie die nu wordt uitgevoerd?

„Die afwaardering heeft met de manier te maken hoe we naar de toekomst kijken, wat onze strategische prioriteiten zijn. Doel is natuurlijk niet om opeens anders te worden, maar ik denk dat Vopak dit nu nodig heeft. Wat anders is aan onze strategie is dat we bijvoorbeeld kritischer kijken naar de rendementen van onze activiteiten in de chemie.

„We kijken ook kritischer naar de kosten van onze investeringen en naar onze aanwezigheid, de zogeheten hub-locaties: ook daar gaat het ons vooral om het rendement van de activiteiten, dus we hoeven niet met hand en tand onze aanwezigheid te verdedigen.”

Blijft het belang van olie teruglopen?

„Ja, we hebben onlangs olieterminals in Canada verkocht en we blijven kijken naar mogelijkheden om bezittingen voor olieopslag te verkopen. We investeren volop in andere sectoren, zoals gas en duurzame energie, en dan zie je het belang van olie al vanzelf teruglopen.”

Heeft de oorlog in Oekraïne voor Vopak consequenties?

„In het algemeen zie je dat partijen terughoudender zijn bij het maken van keuzes voor de lange termijn. Vopak is niet actief in Oekraïne en Rusland, wij zien de grootste impact in de Rotterdamse haven: minder olie en meer lng [vloeibaar aardgas].

„Onze lng-terminal op de Maasvlakte verwerkt nu 30 tot 40 procent meer gas dan vorig jaar. We zijn heel blij dat deze Gate-terminal, gedeeld eigendom met de Gasunie, een hele kritieke rol speelt in de gasleveranties aan Noordwest-Europa.

„Dat wil niet direct zeggen dat over de hele linie de marges bij lng stijgen. Het gaat vaak om lange contractuele afspraken, met vaste vergoedingen. De marges kunnen wel hoger zijn als het om afspraken voor de kortere termijn gaat.”

De aandelenkoers is ten opzichte van twee jaar geleden gehalveerd. Een jaar geleden was de koers nog ruim de helft hoger. Maakt u zich zorgen?

„Als aandeelhouder ben ik sowieso niet blij. Ziet de markt het niet goed? Nee, de markt heeft altijd gelijk, het is aan ons om elk kwartaal met goede resultaten en met een helder verhaal te komen. Daarmee kan ik invloed uitoefenen. De beurskoers is toch een reflectie van hoe de buitenwereld naar Vopak kijkt. Daar kan ik niet omheen.”