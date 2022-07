VoetbalTV onterecht beboet door Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft videoplatform VoetbalTV onterecht een boete van 575.000 euro opgelegd. Dat oordeelt de Raad van State woensdag. Het platform hoeft de boete niet meer te betalen. Volgens de bestuursrechter heeft de AP ten onrechte besloten dat VoetbalTV slechts een commercieel belang heeft.

Het online platform VoetbalTV, een samenwerking tussen de KNVB en Talpa, zond videobeelden van amateurvoetbalwedstrijden uit voor onder meer trainers, fans en spelers. Eind 2019 legde de AP de dienst een boete van 575.000 euro op omdat het winstoogmerk van VoetbalTV geen ‘gerechtvaardigd belang’ kon vormen voor het uitzenden van beelden waar spelers en publiek individueel geen toestemming voor hadden gegeven. Het platform, waar tot die tijd ruim 150 clubs gebruik van maakten, ging daarop failliet.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet het verwerken van persoonsgegevens een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. VoetbalTV zegt niet alleen een commercieel belang te hebben bij de gegevensverwerking, maar onder meer bij te dragen aan de „betrokkenheid en het spelplezier van voetballiefhebbers”. Ook zegt de dienst trainers en analisten te helpen bij „het uitvoeren van technische analyses”. Omdat de AP deze belangen volgens de Raad van State niet bij zijn beoordeling heeft betrokken, is de boete onterecht.

‘Big Brother-huis’

De AP zegt in een reactie dat het oordeel van de bestuursrechter „jammer” is. De privacywaakhond zegt zich in deze zaak „grote zorgen” te hebben gemaakt omdat het ging om „duizenden, misschien wel tienduizenden kinderen, die in hun vrije tijd werden gefilmd” zonder daarvoor toestemming te hebben gegeven. Beelden van tieners die hun beheersing verliezen op het veld of een grote blunder begaan, kunnen hen „een leven lang achtervolgen”. „Het voetbalveld is geen Big Brother-huis,” was de gedachte van de AP achter deze zaak. De privacywaakhond zegt de uitspraak nu eerst te bestuderen.

Eerder deze maand heeft de Europese Commissie de AP onder meer naar aanleiding van de VoetbalTV-zaak een flinke tik op de vingers gegeven. Volgens de Commissie belemmert de Nederlandse toezichthouder ondernemerschap in de Europese Unie door de privacywetgeving te strikt uit te leggen. De AP maakt hierin volgens Brussel geen juiste afweging tussen het recht op databescherming aan de ene kant en de vrijheid van onderneming aan de andere kant. De Commissie vroeg de privacywaakhond om haar standpunt hierin te wijzigen.

