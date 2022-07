Vier grote steden waarschuwen voor jihadisten die zonder paspoort in Nederland blijven

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht waarschuwen voor het gevaar van jihadisten en veroordeelde terroristen wier Nederlanderschap is ingetrokken, maar die het land weigeren te verlaten. Dat schrijven de vier grote steden (G4) in een brief aan minister van Justitie & Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD). De brief is ingezien door RTL Nieuws en ANP. De gemeenten verwachten dat er binnenkort meer van dit soort veroordeelden vrijkomen.

In de brief schrijft de G4 dat de minister verantwoordelijkheid moet nemen voor deze groep. De burgemeesters zeggen maar „beperkt de veiligheidsrisico’s van deze mensen in te kunnen schatten” en dat het „niet te voorspellen valt hoe iemand zal reageren” als het Nederlandse paspoort wordt ingetrokken. In de brief wordt volgens RTL Nieuws gepleit voor een grotere rol voor de AIVD bij het beoordelen van de veiligheidsrisico’s. De gemeenten hebben naar eigen zeggen bij zo’n twintig mensen het Nederlanderschap of het verblijfsrecht ingetrokken, maar lang niet alle veroordeelde terroristen blijken vervolgens het land te verlaten.

De mogelijkheid van gemeenten om het Nederlanderschap van jihadisten met een dubbel paspoort af te pakken is sinds 2017 eenvoudiger geworden. Dit komt vooral voor bij mensen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf of bij mensen die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terroristische groepering. Het aantal mensen dat na zo een veroordeling uit de gevangenis vrijkomt, zal naar verwachting van de G4-burgemeesters komende tijd toenemen.

