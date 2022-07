Twaalf jaar schorsing voor Nederlandse tenniscoach die aan matchfixing deed

De Nederlandse tenniscoach Max Wenders is voor twaalf jaar verbannen van het coachen in officiële wedstrijden van de tennisbonden. Dat heeft de International Tennis Integrity Agency (ITIA) woensdag bekendgemaakt, die de integriteit in het internationale tennis waarborgt. De 26-jarige Wenders heeft volgens ITIA toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan matchfixing. Hij heeft ook door de ITIA opgevraagd bewijsmateriaal vernietigd, aldus de integriteitswaakhond.

Details van Wenders’ matchfixing — hoe hij te werk ging, welke wedstrijden hij heeft gemanipuleerd — heeft de ITIA vooralsnog niet vrijgegeven. In het persbericht staat wel welke regels de Limburgse tenniscoach heeft overtreden: regels die het verbieden om (te proberen) wedstrijdresultaten te beïnvloeden. De integriteitswaakhond noemt hierbij specifiek het verbod op omkoping van tennisspelers, bijvoorbeeld zodat ze hun best niet doen.

Wenders koos op middelbareschoolleeftijd voor een carrière als coach in plaats van speler, naar eigen zeggen juist wegens geldtekort. „Tennis is een dure sport. Toen ik twaalf of dertien was besefte ik al dat ik niet genoeg geld had om prof te worden”, zei hij vorig jaar tegen The Times of India. Vorig jaar werd bekend dat hij een romantische relatie had met de Amerikaanse tennisster Sofia Kenin, die in 2020 nog de Australian Open won. Het is niet zeker of Wenders invloed heeft gehad op het verloop van dat toernooi.