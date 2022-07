Topman Gottstein weg na fors verlies bij Credit Suisse

Topman Thomas Gottstein van de Zwitserse bank Credit Suisse stapt op. Sinds april was hij al de enige die nog overgebleven was van de raad van bestuur waarmee hij aantrad, nu moet hij zelf zijn positie opgeven. Officieel vanwege persoonlijke en gezondheidsredenen, maar het door schandalen geplaagde Credit Suisse maakte woensdag ook een fors kwartaalverlies van 1,6 miljard Zwitserse francs (1,6 miljard euro) bekend. De omzet daalde in het tweede kwartaal met bijna een derde procent naar 3,6 miljard francs.

Ulrich Körner zal Credit Suisse vanaf 1 augustus leiden. Hij keerde vorig jaar terug bij de Zwitserse zakenbank na elf jaar bij de nationale rivaal UBS, waar hij was opgeklommen tot lid van de raad van bestuur.

Credit Suisse kondigde woensdag ook een „alomvattende” strategische heroriëntatie aan. Daarbij is zeker dat de voorheen zeer winstgevende zakenbank, die optreedt voor bedrijven bij kapitaaltransacties op de financiële markten, afgebouwd zal worden. De zakenbank zal zich vooral gaan richten op advisering.

Schandalen

Credit Suisse gaat zich verder meer richten op vermogensbeheer voor rijke klanten. Dat is ook de afdeling die Körner leidt sinds zijn terugkeer vorig jaar bij Credit Suisse, en de tak van UBS waar hij carrière maakte. Onder zijn leiding zet Credit Suisse de tweede strategische heroriëntatie binnen een jaar in gang. Daarbij moeten de kosten „op middellange termijn” teruggedrongen worden onder de 15,5 miljard francs, zo kondigde de bank aan. President-commissaris Axel Lehmann zei woensdag dat de nieuwe strategie moet leiden tot een „sterker, simpeler en efficiënter bedrijf met duurzaam rendement.”

Lees ook: ‘Dictators en criminelen konden miljarden stallen bij Zwitserse bank Credit Suisse’

De 58-jarige Gottstein was pas sinds februari 2020 de bestuursvoorzitter van Credit Suisse. Hij volgde Tidjane Thiam op toen die moest aftreden vanwege een intern spionageschandaal. Onder zijn leiding werden andere leden van de raad van bestuur geschaduwd. Gottstein moest het geschade vertrouwen opvijzelen binnen de bank en de puinhopen opruimen van de betrokkenheid van Credit Suisse bij twee financiële schandalen. Zowel op kapitaalverschaffing aan de Britse financieringsmaatschappij Greensill, die bankroet ging, als aan de ineenstorting van het Amerikaanse hedgefonds Archegos verloor Credit Suisse miljarden francs. Daarnaast kreeg de bank een boete wegens witwassen.

Juridische kosten

Het verlies in het tweede kwartaal was het derde kwartaalverlies op rij en heeft volgens Credit Suisse sterk te maken met de onzekere geopolitieke situatie door de Russische inval in Oekraïne, de hoge inflatie en het monetaire verkrappingsbeleid van centrale banken. Financiële markten zijn volgens Credit Suisse daardoor onvoorspelbaarder geworden en klanten tonen zich terughoudend. Ook neemt Credit Suisse afscheid van meer risicovolle klanten. Verder heeft Credit Suisse door de betrokkenheid bij de schandalen bij Greensill en Archegos aanhoudend hoge juridische kosten, die bijdragen aan het verlies.

Beleggers reageerden voorzichtig positief op de aankondiging van de nieuwe topman, de heroriëntatie en het kwartaalverlies. De beurskoers steeg woensdag met 1 procent. In het afgelopen jaar verloor Credit Suisse 44 procent van zijn beurswaarde.