Schrijver Felix Thijssen gestorven op 88-jarige leeftijd

De Nederlandse schrijver Felix Thijssen is op 88-jarige leeftijd overleden in Zuid-Frankrijk. Dat meldt onder meer de NOS. De oorzaak voor zijn dood is niet bekend. Thijssen schreef naast scenario’s voor film en televisie tal van boeken in verschillende genres. Ook is hij verschillende keren geëerd voor zijn werk, zo won hij in 1999 bijvoorbeeld de Gouden Strop – de literatuurprijs voor de beste Nederlandse misdaadroman – voor zijn boek Cleopatra.

In 2006 won hij de Diamanten Kogel, de Belgische equivalent van de Gouden Strop. Die prijs dankte hij aan het boek Het diepe water. Thijssen verwierf ook bekendheid met zijn twaalfdelige Max Winter-serie, waarvan Cleopatra het eerste boek was. In zijn beginjaren schreef hij over ruimteavonturen en andere jongensachtige verhalen onder de pseuedoniemen Ruard Lanser en Philip van Akooy. Nadien stortte Thijssen zich op meer psychologisch getinte romans. Daarin maakte hij ook ruimte voor wetenschappelijke perspectieven.

Thijssen werd in 1933 geboren in Rijswijk. De schrijver heeft een studie journalistiek gevolgd, maar richtte zich in zijn carrière grotendeels op het schrijven van boeken, film- en televisiescenario’s. Hij bracht een groot deel van zijn leven door in Frankrijk, waar hij dinsdag ook is overleden.