Amnesty: Taliban verwoesten levens van meisjes en vrouwen in Afghanistan

De mensenrechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan zijn drastisch ingeperkt sinds de Taliban in augustus 2021 de macht overnamen. Dat stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in het rapport ‘Death in Slow Motion’, dat woensdag gepubliceerd is.

De rechten van vrouwen en meisjes worden volgens het onderzoek geschonden op het gebied van onderwijs, werk en bewegingsvrijheid. Het aantal en gedwongen huwelijken — waaronder ook kindhuwelijken — neemt toe. Vrouwen krijgen geen goede bescherming tegen huiselijk geweld en worden vaak gearresteerd voor kleine overtredingen. Vrouwen die vreedzaam protesteerden tegen onderdrukkende regels worden bedreigd, gearresteerd, vastgezet en gemarteld.

„Minder dan een jaar nadat de Taliban de macht in Afghanistan overnamen, ontneemt hun draconische beleid miljoenen vrouwen en meisjes hun recht om een veilig en vrij leven te leiden”, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International. „Naar school gaan, werken, het huis verlaten: alles staat onder controle en wordt zwaar ingeperkt.”

Amnesty roept de internationale gemeenschap op om van de Taliban te eisen hun beleid ‘drastisch’ te wijzigen. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat er consequenties aan hun mensenrechtenschendingen moeten worden verbonden, zoals gerichte sancties of reisverboden.