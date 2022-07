Opnieuw verdachte aangehouden in zaak-Peter R. de Vries

De politie heeft dinsdagavond een nieuwe verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 27-jarige man, die is aangehouden in het Brabantse Helmond, ervan deel te hebben genomen aan een crimineel netwerk dat gewelddadige klussen uitvoert tegen betaling, zo heeft justitie woensdag bekendgemaakt. De verdachte zit in beperkingen, hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in het centrum van Amsterdam, na een televisieoptreden bij praatprogramma RTL Boulevard. De dinsdagavond in Helmond aangehouden 27-jarige man is de zesde verdachte die het OM heeft aangehouden.

Tegen twee hoofdverdachten, de 22-jarige Delano G. en de 36-jarige Pool Kamil E., heeft justitie begin juni levenslang geëist. Begin deze maand is een in Spanje gearresteerde man overgeleverd aan Nederland; hij blijft volgens het OM langer vastzitten. Tot slot zijn twee mannen gearresteerd die vlak na de aanslag filmpjes zouden hebben gedeeld van de neergeschoten De Vries, volgens het OM om de impact van de aanslag zo te vergoten.