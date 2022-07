Dit jaar putte de mens de aarde in zeven maanden uit

Zo is de ecologische voetafdruk van de gemiddelde wereldburger samengesteld.

Alles wat de aarde in een jaar aan grondstoffen en voedsel te bieden heeft, is in minder dan zeven maanden opgemaakt door de mensheid. Deze donderdag is Earth Overshoot Day – de dag waarop de mensheid door de jaarlijkse voorraad aardbol heen is. Die datum valt, afgezien van coronajaar 2020, elk jaar weer een stukje eerder. Nu wereldwijd de meeste coronamaatregelen zijn afgeschaft, draait de industrie weer op volle kracht, de snelwegen lopen als vanouds vol en mensen nemen weer massaal het vliegtuig. Het gevolg: de mensheid verbruikt 75 procent meer dan de aarde kan leveren.

Jaarlijks stelt denktank Global Footprint Network de dag vast waarop de mondiale ecologische voetafdruk even groot is als de aarde aan grondstoffen en voedingswaren kan produceren. De voetafdruk laat zien hoeveel broeikasgassen mensen uitstoten, en hoeveel land en water gebruikt wordt voor de productie van voedsel en grondstoffen. De onderzoekers zetten dat af tegen wat de aarde binnen één jaar zelf kan produceren en de CO 2 -uitstoot die bossen en oceanen kunnen absorberen.

Terug op het niveau van vóór corona

Qua uitputting van de aarde zijn we weer terug op het niveau van voor de pandemie. In 2018 en 2019 viel Earth Overshoot Day ook eind juli. De coronalockdowns leidden een eenmalige trendbreuk in 2020 in, toen de dag op 22 augustus viel. Deze en de vorige jaargang valt de dag weer eind juli; oftewel mensen leven opnieuw op de pof van de aarde en hebben met de huidige levensstijl eigenlijk 1,75 aardbol nodig. Wereldwijd maakt de mensheid al meer dan vijftig jaar meer op dan de aarde kan leveren: 25 december 1971 was de eerste Earth Overshoot Day. Sindsdien kroop de datum langzaam naar voren, op een dipje in 2009 na, als gevolg van de financiële crisis.

Vergeleken met de rest van de wereld staat Nederland er niet al te best voor. Slechts 24 landen hadden een grotere ecologische voetafdruk, waaronder de Verenigde Staten en Qatar, dat bovenaan staat. Op de keper beschouwd zitten Europese landen bovenaan de verbruiksladder en Afrikaanse landen aan de onderkant. De grens tussen wat de aarde produceert en de mensheid daarvan benut, zou in Nederland dit jaar al op 12 april zijn bereikt. Als iedereen zou leven als een Nederlander, zouden er 3,6 aardes nodig zijn.

Het kabinet streeft ernaar de ecologische voetafdruk door consumptie te halveren in 2050. Om dat te bereiken, zal onder meer het koolstofverbruik omlaag moeten, dat is verreweg de grootste vervuiler. Koolstof zit vooral in fossiele bronnen: collectief minder autorijden en vliegen leidt tot minder uitstoot. Ook op andere vlakken speelt levensstijl een rol. Zo omvat voedsel 33 procent van de Nederlandse voetafdruk, waarvan 20 procent vleesconsumptie. Zouden Nederlanders de helft minder vlees eten, dan gaat de voetafdruk met 10 procent omlaag.

Ranglijst Nederland op 25

