Een kleine opluchting afgelopen week. Rusland leverde meer gas aan Europa en stemde in met een akkoord over graanexport vanuit de Zwarte Zee. Met het bombardement op Odessa en de afname van gasleveringen deze week is het de vraag of het land zich aan de afspraken zal houden. Bovendien zijn de crises op de energie- en voedselmarkt verre van opgelost.

Veel aan de oorlog in Oekraïne is klassiek militair. Energie en voedsel laten zien dat de oorlog ook op andere tonelen plaatsvindt. Hoe groot deze ontwikkelingen ook zijn – energietekorten later dit jaar en een mondiale hongersnood zijn realistische scenario’s –, zij zijn onderdeel van nog iets veel groters: geopolitiek conflict is onbegrensd geworden.

Al langer kennen we termen als hybride oorlogsvoering en asymmetrische of non-lineaire oorlog. Op allerlei deelgebieden ontstaan steeds nieuwe woorden als cyberoorlog, infocalyps, mondkapjesdiplomatie en chiplomatie. Daar zit een groter fenomeen achter. De laatste jaren spreken Amerikaanse onderzoekers van ‘weaponization’, het tot wapen maken van allerlei domeinen, of in een enkel woord, ‘wapenisering’. Daarover kwam eerder dit jaar het prikkelende boek The Weaponization of Everything van Mark Galeotti uit.

Natuurlijk is oorlog altijd op meerdere fronten gevoerd. Al eeuwenlang worden blokkades gebruikt om de vijand uit te hongeren en de geschiedenis van oorlogsvoering zit vol met misleiding, wat wij nu fake news zouden noemen.

Maar wat nu anders is zijn de schaal en de mogelijkheden. Nog nooit is de wereld zo verbonden geweest als nu: goederen, data, ideeën, mensen en kapitaal zijn vernetwerkt. Lang hoopten wij dat dit landsgrenzen en conflict onbelangrijk zou maken. Maar nu blijkt dat nationale conflicten op internationale netwerken worden uitgevochten. Al die zichtbare en onzichtbare verbindingen over de wereld bieden steeds weer nieuwe mogelijkheden voor ontwrichting. Laten we een aantal domeinen beschouwen.

Allereerst is er de wapenisering van de economie: van voedsel- en energie-export tot het Swift-bankensysteem. Dit wordt ook wel geo-economie genoemd.

Dat loopt over in het domein van de high-tech: er is strijd om datacenters en internetkabels, maar ook om geavanceerde chips die het Westen China wil ontzeggen. Daarmee verbonden: het domein van wetenschap en onderzoek. Rondom opkomende technologieën als quantum computing en biotechnologie vindt een mondiale machtsstrijd plaats. Een recente studie laat zien dat China complexe talentprogramma’s heeft zodat het niet de producten, maar de bedenkers ervan inkoopt.

Informatie: we kennen inmiddels veel voorbeelden van hoe data en algoritmes op sociale media worden gebruikt voor desinformatie om anderen te manipuleren en wantrouwen te verspreiden.

Criminaliteit: van Noord-Koreaanse hackers die geld stelen van buitenlandse banken tot maffiagroepen die door Rusland getolereerd worden om in buurlanden informatie in te winnen en onrust te stoken.

Wetgeving: in dit domein wordt gesproken van ‘lawfare’: het manipulatief gebruik van regels en het justitie-apparaat om strategische doelen te bereiken. Zo geeft Rusland paspoorten aan mensen in andere landen om vervolgens de bescherming van burgers als legitimatie voor acties te gebruiken.

Migratie: het creëren van onrust in andere landen of dreigen met het doorlaten van migranten is ook een steeds belangrijker wapen geworden. De invloed van het Russische privéleger Wagner Group in Afrika is grote reden tot zorg.

De lijst zouden we gemakkelijk kunnen uitbreiden. Op sommige gebieden hebben we beter zicht op de dreigingen dan op andere gebieden. Maar we hebben nog maar heel beperkt zicht op het fenomeen als geheel: hoe gaan we om met conflict op de netwerken die ons verbinden, netwerken die creatieve tegenstanders steeds op nieuwe manieren weten te wapeniseren?

Dit brengt allerlei nieuwe vragen met zich mee. In contrast met klassieke militaire interventies of economische spionage, betreden we hier een grijs gebied waarover nog veel onduidelijk is. Wat is de verantwoordelijkheid van bedrijven in voedsel, energie en financiën, als staten een geopolitieke strijd voeren in hun sector? Hoe behouden wij de openheid van allerlei netwerken zonder dat anderen daar misbruik van maken? Denk aan de openheid van de wetenschap of vrije meningsuiting op sociale media.

We moeten antwoord op dat soort vragen vinden, want in een wereld waarin netwerken tot wapens worden gemaakt is opluchting altijd maar van korte duur.

Haroon Sheikh is senior onderzoeker bij de WRR en bijzonder hoogleraar aan de VU. Luuk van Middelaar is deze week afwezig.