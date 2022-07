Rosanne Herzberger maakte onlangs heftig bezwaar tegen enkele recente uitspraken van rechtbanken, waarbij binnen de psychiatrie verplichte anticonceptie is opgelegd. Hier is een „verbod om zwanger te worden ingevoerd”, aldus de columniste (9/7). Dat zou dus tegen het grondrecht van vrije procreatie indruisen, een ernstig verwijt. Daarbij heeft ze een publiek debat over dit onderwerp node gemist.

Loos alarm. Het gaat, als je nauwkeuriger kijkt, in essentie om een medische behandeling, die ingevolge de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) sinds 1 januari 2020 verplicht kan worden opgelegd. Bij de gerechtelijke uitspraken gaat het om patiëntes voor wie, wegens een psychiatrische aandoening (veelal een optredende psychose) een zorgmachtiging wordt verstrekt tot opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat betekent verplichte zorg, nodig omdat de patiënt door een psychische stoornis ‘ernstig nadeel’ veroorzaakt (of dreigt dit te veroorzaken) voor zichzelf of voor een ander.

Cees de Groot is voormalig vicepresident van de rechtbank Rotterdam en kinderrechter

Een paar keer hebben ggz-instellingen nu aan de Officier van Justitie gevraagd om de rechtbanken te verzoeken om naast de zorgmachtiging verplichte anticonceptie op te leggen. Namelijk in urgente gevallen waarin, kort gezegd, een patiënte gestoord aankijkt tegen de eigen positie met betrekking tot het willen bewerkstelligen van een zwangerschap.

Bij de Rechtbank Rotterdam werd de eerste zaak van bedoeld type behandeld. De behandelend rechter, in het besef dat er heel wat aan de hand moet zijn wil een inbreuk op het grondrecht van vrije voortplanting gerechtvaardigd zijn, laat de feiten spreken: patiënte heeft schizo-affectieve stoornis, psychotische ontregeling na haar stoppen met medicatie, er zijn angst en achterdocht en complottheorieën over buren en omgeving, ze heeft onbegrijpelijk de huur van haar huis opgezegd en is gaan zwerven op straat; ze functioneert daarnaast op verlaagd verstandelijk niveau en is verminderd zelfredzaam. Er is aldus sprake van dreigende maatschappelijke teloorgang. Eerder zijn vier kinderen uit huis geplaatst wegens onmacht tot verzorging. Daarna heeft de vrouw een abortus ondergaan omdat zij tegen het krijgen van een nieuw kind opzag. Betrokkene wil thans weer een kind. Zij ziet echter (volgens de rechter) de consequentie niet dat een kind, wanneer dit nu verwekt zou worden, na de geboorte zal worden gescheiden van de moeder en elders ondergebracht ter verzorging, wegens het voortduren van de onmacht van de vrouw. Zij is niet vrijwillig bereid anticonceptie toe te passen.

De rechter beslist tot het opleggen van verplichte anticonceptie door toediening van de prikpil, aangemerkt als verplichte medicatie ingevolge de WvGGZ, voor de duur van een half jaar. De maatregel dient, zoals door de wet bedoeld, ter „afwending van ernstig nadeel” voor betrokkene en is, gelet op de omstandigheden, proportioneel. Tot zover de rechter.

Lees hier de column van Rosanne Hertzberger: Stilletjes is het verbod om zwanger te worden ingevoerd

Grondrecht niet ontnomen

De andere rechtbankuitspraken vertonen een vergelijkbaar beeld. Kan nu, ervan uitgaande dat er in zulke gevallen redelijkerwijze toch iets moet worden gedaan op het terrein van anticonceptie, verplichte anticonceptie worden opgelegd? Een vrouw moet tijdens de psychiatrische aandoening toch vooral niet ook nog eens zwanger raken, bijvoorbeeld door een toevallige verwekking door een medepatiënt, want over dat soort praktijksituaties gaat het. Hoe verhoudt zich dat tot het respecteren van het grondrecht van vrije procreatie? Welbeschouwd gaat het bij verplichtstelling van anticonceptie in de psychiatrische praktijk niet om het ontnemen van het grondrecht van vrije voortplanting, zeker niet om het totaal ontnemen. Daarvoor is Herzberger met haar „verbod om zwanger te worden” kennelijk bevreesd. Nog afgezien van het feit dat het om een tijdelijke onderbreking gaat, moet worden onderkend dat het zwaartepunt bij verplichte anticonceptie ligt bij het voorkomen van het gevaar dan wel ernstig nadeel dat met een zwangerschap tijdens een psychiatrische ziekte gepaard gaat.

De verplichte prikpil in de psychiatrie vertoont overeenkomst met vaccinatie, toegepast ter voorkoming van gevaar veroorzakende ziekten. Is verplichte toediening van de prikpil niet evenzo te zien als vaccinatie gericht op preventie van het gevaar, dat uit een zwangerschap tijdens psychiatrische ziekte resulteert? De term ‘verplichte anticonceptie’ is, hoezeer inmiddels een ingeburgerde aanduiding, eigenlijk niet to the point. Want deze term heeft immers het manco dat daarin niet naar voren komt waar het eigenlijk om draait: preventie van gevaar. Een betere, helaas langere formulering is: verplichte vaccinatie van psychiatrisch patiënte met prikpil, ter preventie van uit zwangerschap resulterend gevaar.

Lees ook: Mag je iemand verbieden een kind te krijgen? De vraag wordt al jaren gesteld en is omstreden

Zegen voor psychiatrische patiëntes

Nu verplichte anticonceptie in de psychiatrie kan worden gezien als medische behandeling is een apart maatschappelijk debat, hetgeen Herzberger voorstaat, niet opportuun. En er bestaat sinds de uitspraken ook geen juridisch beletsel om de rechtspraak inzake verplichte anticonceptie op dezelfde wijze voort te zetten. In geen van de behandelde rechtbankzaken is beroep ingesteld, wat aangeeft dat geen van de betrokken patiëntes of hun advocaten (die in deze gevallen altijd aan een patiënte worden toegewezen om rechtshulp te verlenen) daartoe aanleiding heeft gezien.

De recente rechtspraak is een zegen voor de psychiatrische patiëntes, die voorheen onder de paraplu van het grondrecht van vrije procreatie veroordeeld waren tot een schijnvrijheid, die in de praktijk van hun leven in plaats van vrijheid slechts gevaar voor hen opleverde.

Tenslotte nog Hertzbergers opmerking dat „mensen als oud-kinderrechter Cees de Groot betogen dat die prikpil niet alleen moeders tegen zichzelf moet beschermen, maar ook kinderen tegen een bij voorbaat kennelijk kansloos geacht bestaan”. Ze laat het bij deze enkele signalering en wijdt verder inhoudelijk geen woord aan het leed dat een pedagogisch ongeschikte moeder en evenzo een vader, een kind door het te verwekken kan aandoen. Dat vind ik onbegrijpelijk. De prikpil dient ter bescherming van de vrouw en moet ook het kind dienen. Er is alles te zeggen voor het, via gedwongen anticonceptie te realiseren, recht van het kind op een enigszins acceptabel bestaan bij een niet al te inadequaat optredende ouder.