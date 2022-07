‘Je gaat doen wat ik zeg’, stuurde hij naar Amanda Todd

Gekleed in een donker overhemd en een donkere broek stapt Aydin C. een ruime rechtszaal binnen in New Westminster, een voorstad van Vancouver aan de Canadese westkust. C., een tengere man met half lang donkergrijs haar dat hij achterovergekamd draagt, neemt plaats in een beklaagdenbank achter plexiglas. Naast hem zit een bewaker.

De 44-jarige Nederlander, bekend als de ‘webcamafperser’, staat sinds begin juni in Canada terecht in de spraakmakende zaak van Amanda Todd, een Canadees tienermeisje dat in 2012 een einde aan haar leven maakte nadat ze online werd afgeperst met naaktfoto’s. Na haar dood verwierf ze internationale bekendheid met een video die ze op YouTube had geplaatst, waarin ze haar verhaal deed door vellen papier te tonen waarop ze de kwellingen beschreef die ze doormaakte.

C. wordt ervan beschuldigd Todd online te hebben afgeperst en geïntimideerd. Hij ontkent dat.

„Ik denk dat hij het vervelend vindt om mij hier te zien zitten”, zegt Carol Todd, de moeder van Amanda. Zij zit op de publieke tribune, een ruimte met harde banken vlak achter de verdachte die door glas wordt gescheiden van de stijlvolle rechtszaal met houten wanden. „Maar ik wil dat hij ziet dat ik hier ben voor Amanda, elke dag”, zegt Todd. „Het is belangrijk dat we gerechtigheid voor haar krijgen.”

Wanneer rechter Martha Devlin de rechtszaal binnenkomt en voorin plaatsneemt op een verhoging, gaat C. zoals het hoort staan, met zijn handen op zijn rug. Ook als de twaalfkoppige jury van zes mannen en zes vrouwen via een andere deur de zaal links vooraan betreedt, staat hij op. Met een laptop op schoot volgt hij nauwgezet het proces. Af en toe schudt hij zijn hoofd.

Seksuele handelingen

C., die begin 2014 werd gearresteerd in een vakantiebungalow in het Noord-Brabantse Oisterwijk na een geheime politie-operatie, staat niet voor het eerst terecht voor online afpersing en intimidatie. In 2017 is hij in Amsterdam veroordeeld tot een maximum celstraf van tien jaar en acht maanden voor onder andere het digitaal stalken en afpersen van 33 minderjarige meisjes, één vrouw en vijf mannen uit verschillende landen. Hij dreigde naaktfoto’s van hen te verspreiden als zij geen seksuele handelingen voor de webcam zouden verrichten. Dat vonnis is in 2018 in hoger beroep gehandhaafd.

In 2020 werd C. uitgeleverd aan Canada om apart te worden berecht voor de afpersing van Todd, een van zijn vermeende slachtoffers – en veruit de meest beroemde. Haar zaak is op Canadees verzoek buiten het Nederlandse proces gehouden. C. verzette zich juridisch tegen zijn uitlevering, maar in 2017 besloot de Hoge Raad dat die door kon gaan nadat zijn strafzaak in Nederland was voltooid. C. zag vervolgens af van cassatie bij de Hoge Raad tegen zijn veroordeling in Nederland, om zijn Canadese proces – en uiteindelijk zijn vrijlating – te bespoedigen. Na aankomst in Canada liep zijn proces nog vertraging op door de coronapandemie.

De toen 15-jarige Todd pleegde tien jaar geleden zelfmoord, ruim een maand nadat ze haar wanhoop zwijgend had geuit in haar beroemde YouTube-video. „Hij wist mijn adres, school, en de namen van vrienden en familieleden”, schreef ze op een van vele blaadjes over de man die haar leven tussen 2009 en 2012 tot een hel maakte. De video is tientallen miljoenen keren bekeken en geldt als een krachtige aanklacht tegen de gevaren van online pesterijen of ‘cyberbullying’.

De openbare aanklager van de Canadese provincie British Columbia stelt dat de man in kwestie C. was. Hij zou 22 verschillende gebruikersnamen op internet hebben gebruikt bij een „aanhoudende campagne” van afpersing van Todd met naaktbeelden, ofwel ‘sextortion’. Zo zou hij achter online nepnamen hebben gezeten als Daimon Luci, marzattack1, Tomas Coco Pops, whatsthisman11, toddtit en Austin Collins. Via platforms als Facebook, YouTube en Skype zou hij Todd, die de online naam cutiielover gebruikte, onder druk hebben gezet met opgeslagen videobeelden waarin ze voor een webcam haar borsten had laten zien.

Mokerslag

Dat gebeurde telkens volgens dezelfde patronen en in soortgelijke bewoordingen. „Je gaat doen wat ik zeg”, luidde een van de berichten, waarin de afzender dreigde de beelden naar familie, vrienden en de school van Amanda te sturen – wat hij later ook deed. „Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn.” Hij eiste „tien shows” voor de webcam in ruil voor zijn stilte.

Aanklager Kristen LeNoble noemde het een „mokerslag” van een intimiderend bericht. Ook toonde zij berichten waarin Todd haar Facebookvrienden vroeg vriendverzoeken van jong ogende Facebookgebruikers als ‘Tyler Boo’ te negeren en hem te rapporteren. „Hij is een 60-jarige pedofiel die mij al jaren chanteert”, waarschuwde Todd, zonder zijn ware identiteit ooit te kennen.

Carol Todd getuigde aan het begin van het proces dat Amanda overstuur was van de acties van haar online stalker, die leidden tot pesterijen op school. Die liepen dusdanig uit de hand dat Amanda van school ging. Ook op een andere school achtervolgde de situatie haar. „Uiteindelijk ging ze helemaal niet meer naar school, wegens de angst om bij leeftijdgenoten te zijn”, zei Todd. Evenals andere familieleden en bekenden ontving ook zij een bericht van de afperser, onder de naam Alice Mcallister. Dat bericht bevatte een link naar een pornosite met de naaktbeelden van Amanda. „Mijn hart sloeg een slag over”, aldus Todd.

Rechtbanktekening van Aydin C. in de rechtszaal in New Westminster, een voorstad van Vancouver in westelijk Canada. Jane Wolsak / The Canadian Press via ZUMA Press

In totaal zijn bij het proces dertig getuigen gehoord, onder wie niet alleen Canadese betrokkenen als politie-agenten die haar zaak onderzochten, maar ook Nederlandse onderzoekers en forensische experts. Sommigen van hen getuigden in de rechtszaal, anderen via videoverbinding. De getuigenissen waren soms technisch, over analyses van onder meer gewiste data, Facebook-accounts en IP-adressen, soms concreet en indringend.

Zo omschreef onderzoeker Joerie van Schijndel de arrestatie van C. in januari 2014, na een operatie onder de naam ‘Disclosure’ waarbij C. ongeveer een maand in de gaten werd gehouden. Na een worsteling in de rommelige vakantiebungalow werden diverse computers en harde schijven van C. in beslag genomen en forensisch onderzocht. Hoewel veel van de bestanden waren gewist, werden sporen aangetroffen van de gebruikersnamen. Ook werden de namen ‘Amanda’ en ‘Amanda Todd’ gevonden als titels van verwijderde documenten. Op de harde schijven zijn geen videobeelden van haar aangetroffen.

Software geïnstalleerd

Toch is er volgens de verdediging geen direct bewijs dat C. in verband brengt met Todd. Zijn advocaten wijzen op een omstreden tactiek van de Nederlandse politie bij het onderzoek naar C.: voor zijn arrestatie werd software op zijn computer geïnstalleerd die onderzoekers in staat stelde te volgen wat hij intoetste. Deze ‘keylogger’ en een lijst zoektermen van onderzoekers zouden volgens de verdediging van invloed zijn geweest op wat er is aangetroffen op de harde schijven.

„Er is geen twijfel dat Amanda Todd het slachtoffer was van een hoop misdrijven”, zei Joseph Saulnier, advocaat van C., vorige maand. „De zaak gaat over de vraag wie daar achter zat.”

De verdediging heeft geen getuigen opgeroepen, en C. heeft ook zelf niet getuigd. Aan het begin van het proces heeft hij „niet schuldig” gepleit in reactie op de vijf aanklachten: afpersing, het importeren en verspreiden van kinderporno, bezit van kinderporno, communicatie met als doel een kind te lokken, en intimidatie. Hij staat niet terecht voor de dood van Amanda Todd.

C., die ook de Turkse nationaliteit heeft, heeft eerder in enkele geschreven documenten de politie bekritiseerd voor „tunnelvisie”. Hij werkte enige tijd als manager bij een meubelzaak. Hij is in Nederland ook veroordeeld wegens oplichting, door aanbetalingen te incasseren voor de verhuur van twee woningen in Rotterdam. Twee Nederlandse vrouwen getuigden dat C. hen onder de naam ‘Jay’ een appartement in Rotterdam had getoond voor verhuur. Na betaling van de eerste maand en borg verdween hij en bleek het appartement niet voor hen beschikbaar.

Na de slotpleidooien van deze week draagt de rechter de zaak over aan de jury. Die moet de komende dagen beslissen of de aanklachten boven ‘redelijke twijfel’ zijn bewezen. Als C. schuldig wordt bevonden, bepaalt de rechter zijn straf. Een bijkomende celstraf zou hij in Nederland moeten uitzitten.

Volgens Todd, die zich inzet voor de bestrijding van cyberbullying, is het belangrijk om zaken van online afpersing en intimidatie grensoverschrijdend aan te pakken. „We kunnen dit soort aanklachten niet laten gaan omdat een persoon in een ander land woont”, zegt ze in de gang van het gerechtsgebouw. „Anders weten daders dat ze op onze kinderen kunnen azen en toch veilig zijn.”

Todd heeft jarenlang gewacht op het proces – en vaak getwijfeld of het er zou komen. „Iedereen ziet dit als het proces van Amanda, en een kans op gerechtigheid voor wat er met haar is gebeurd, voor haar nagedachtenis”, besluit ze. „Amanda is mijn kind, en zij kan hier niet zelf bij zijn om voor zichzelf op te komen.”

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl