De woningnood blijft onverminderd hoog. De belegger en ontwikkelaar worden al langer als belangrijke veroorzakers gezien. Ze kapen vastgoed weg voor de neus van woningzoekenden en vragen vervolgens hoge huren. Daarom wordt geprobeerd om woningen minder interessant te maken voor beleggers. De overdrachtsbelasting is verhoogd voor kopers die niet zelf in de woning gaan wonen en daarnaast is de zogenaamde opkoopbescherming ingevoerd. Op grote schaal hebben deze maatregelen nog geen positieve invloed op de woningnood gehad. Mogelijk remt de stijgende rente de stijging van de huizenprijzen wat af. De krapte zal echter blijven. Er zijn simpelweg niet genoeg woningen voor alle woningzoekenden.

Jan Jaap Blok en Michel Visser zijn advocaat bij Fisherman Advocaten.

Als minister voor Volkshuisvesting heeft Hugo de Jonge (CDA) een aantal plannen om vanaf 2024 de woningnood verder te bestrijden. De plannen rusten op drie pijlers. Het moet allereerst eenvoudiger worden een woning te vinden. Daarnaast moeten de woonlasten voor huurders van sociale- en middenhuurwoningen omlaag. Tot slot moet de positie van huurders en kopers versterkt worden. Wat opvalt is dat het vergroten van de woningvoorraad onder geen van deze pijlers valt.

De Jonge verwacht kennelijk dat de markt de woningvoorraad aanvult. Daarvoor zijn investeerders nodig. Met de plannen wordt het echter bijzonder lastig nog een redelijk rendement te behalen op het creëren en verhuren van woningen. De maximale huur die gevraagd mag worden wordt namelijk bepaald middels een puntentelling. Leidt die puntentelling tot een huur onder de zogenaamde liberalisatiegrens, op dit moment 763,47 euro, dan wordt de huurprijs door wetgeving gereguleerd en gemaximeerd. Leidt de puntentelling tot een hogere huur, dan is elke huur die wordt overeengekomen redelijk. Dit leidt ertoe dat woningen die (net) boven de grens uitkomen worden verhuurd voor bedragen tussen 1.000 en 1.500 euro per maand.

Rendement

Dit is het gevolg van vraag en aanbod, maar ook van het feit dat eigenaren dergelijke huurinkomsten nodig hebben om voldoende rendement te behalen op de in het vastgoed gedane investeringen. Deze investeringen bestaan uiteraard uit financieringskosten, maar ook uit bouwkosten, kosten van renovatie en kosten van transformatie van kantoorpanden in woningen. Met de stijgende bouwkosten en de huidige stikstofproblematiek zijn de marges de afgelopen jaren bovendien al steeds dunner geworden.

Met zijn plannen wil De Jonge de grens voor huurprijsregulering ophogen naar 1.000 euro tot mogelijk zelfs 1.250. Hierdoor zal de huurprijs van een substantieel deel van de woningen die nu in de zogenaamde vrije sector vallen gereguleerd worden. Dit heeft fors lagere huren tot gevolg. Doel bereikt en mooi voor de huurder, zal De Jonge denken. Echter, juist uit de sector waar de belegger opereert wordt deze nu weggejaagd. Dat gat wordt echter niet opgevuld. Er zullen vervolgens simpelweg nauwelijks woningen in het middensegment meer worden gerealiseerd, omdat investeringen niet terugverdiend kunnen worden.

Lees ook: Belegger over verlaging huurprijzen: ‘Al mijn relaties zeggen: met deze regels verkoop ik liever’

De plannen zullen de doorstroming wellicht bevorderen. De woning waar men naar wil doorstromen wordt immers beter betaalbaar. Die woningen moeten er echter wel zijn en daar ligt een probleem. Het proces zal dus stagneren door het verder oplopende tekort aan woningen in het middensegment. Het doel van de plannen wordt dus deels bereikt, maar ze zijn incompleet. Er ontbreekt een vierde pijler met een visie op het vergroten of anders indelen van de woningvoorraad. Die voorraad wordt namelijk niet vergroot door doorstroom en lagere woonlasten. Integendeel: het wordt voor beleggers onmogelijk bij te dragen aan uitbreiding van de woningvoorraad als zij niet langer de huur mogen vragen die benodigd is om een investering terug te verdienen.

Rekenmodellen

De inhoud van de vierde pijler is uiteraard punt van discussie. Moet er wellicht gesleuteld worden aan de (gemeentelijke) woonwensen? Moeten we niet meer (woning)delen om te kunnen vermenigvuldigen? Verder zal aan de hand van rekenmodellen nagegaan kunnen worden hoe de belegger wel uitkomt en gemotiveerd blijft woningen te realiseren. Er zijn in dat kader tal van (tijdelijke) subsidiëringsmodellen denkbaar.

Ook zou ervoor gekozen kunnen worden de nieuwe regels niet voor nieuwbouw te laten gelden, al dan niet voor een bepaalde periode na oplevering. Zo wordt in elk geval de bouw van nieuwe woningen gestimuleerd. Tot slot kun je verlaging van de belasting op arbeid overwegen, zodat de subsidiëring feitelijk vanaf de onderkant plaatsvindt. Hoe dan ook: doorstroming is nodig en bereikbaar, maar daarvoor zijn wel meer woningen nodig. Die komen er niet zonder de belegger.