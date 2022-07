ING niet aansprakelijk voor oplichting vrouw door ‘Tinder Swindler’

De Zweedse Pernilla Sjoholm, die op verzoek van van een oplichter die ze op datingplatform Tinder had leren kennen, geld overmaakte naar een ING-bankrekening, krijgt geen schadevergoeding van de bank. De rechter oordeelde maandag dat ING niet aansprakelijk is, omdat de bank „voldoende onderzoek heeft gedaan”. Sjoholm had een schadevergoeding van 32.000 euro geëist van ING, omdat ze vond dat de bank diens zorgplicht niet was nagekomen.

Sjoholm maakte in november 2018 in totaal omgerekend zo’n 32.000 euro over naar een ING-bankrekening van een vrouw – naar later bleek een katvanger van haar oplichter. Ze eiste een schadevergoeding van hetzelfde bedrag, omdat ING al geweten zou hebben dat er een oplichter in het spel was, toen ze daar zelf nog over in het ongewisse verkeerde. ING stelt dat de rekeninghouder slechts in beeld was als potentieel slachtoffer en niet als handlanger van een oplichter. De rechter ging niet met Sjoholm mee en oordeelde dat ING op het moment dat Sjoholm de betaling deed „niet wist dat de betaalrekening (…) werd gebruikt voor oplichtingspraktijken”.

The Tinder Swindler

De praktijken van de Israëliër Shimon Hayut, die zich aan zijn datingpartners als Simon Leviev, de zoon van een steenrijke diamantenhandelaar, presenteerde, werden bij een groot publiek bekend in de documentaire The Tinder Swindler. Daarin is te zien hoe drie vrouwen – naast Sjoholm de Noorse Cecilie Fjellhøy en de Nederlandse Ayleen Charlotte – hem grote sommen geld overmaken, omdat hij hen voorspiegelt dat zijn leven in gevaar zou zijn. Vorig jaar had de rechtbank ook al in het nadeel beslist van de Nederlandse Charlotte toen zij een schadevergoeding had geëist. Die zaak loopt nog in hoger beroep.

Datingfraude is een probleem dat vooral gescheiden mensen, veelal vrouwen, en weduwen treft. De totale bedragen waarmee de oplichting gepaard gaat, zijn de afgelopen jaren in Nederland sterk gestegen. In 2021 ging het nog om zeven miljoen euro, terwijl er in 2020 nog voor zo’n vier miljoen euro werd opgelicht, zo blijkt uit cijfers van de Fraudehelpdesk.

