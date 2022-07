In tijden van hongersnood werd de Europeaan steeds toleranter voor melk

Het gen dat het mogelijk maakt melk te verteren, is bij Europeanen dominant geworden in periodes van ziekte en hongersnood, duizenden jaren geleden. Er werd in Europa al op grote schaal melk geconsumeerd toen de bevolking nog lactose-intolerant was, maar de tolerantie voor melksuikers ontstond niet dóór die consumptie. Pas toen externe factoren druk zetten op de gezondheid van de vroege veehoeders in Europa, vond er natuurlijke selectie plaats. Mensen die tegen lactose konden, leefden langer en daardoor werd hun genenpakket dominant.

Dat is de conclusie van een studie onder leiding van de Universiteit van Bristol waaraan tientallen wetenschappers uit heel Europa hebben meegewerkt. Hun artikel is woensdag gepubliceerd in Nature. Ze brachten voor deze studie sporen in kaart van melkconsumptie in de afgelopen 9.000 jaar en combineerden dat met onderzoek naar het dna van lang geleden overleden Europeanen.

Alle baby’s hebben het vermogen lactase te produceren. Dit enzym verteert de lactose in moedermelk. Wanneer de zuigelingenleeftijd voorbij is, wordt dit enzym bij het merendeel van de wereldbevolking niet langer aangemaakt, waardoor men lactose-intolerant wordt. In Europa is het merendeel van de populatie echter nog wel in staat melk te verteren, terwijl vroeger ook hier de genvariant ontbrak die dit mogelijk maakt.

Restanten melkvet

Om te achterhalen waardoor deze nuttige mutatie veroorzaakt is, brachten de onderzoekers eerst de Europese melkconsumptie tussen 7000 voor en 1500 na Christus in kaart. Dat deden ze door potscherven te analyseren van 554 archeologische vindplaatsen. In een groot deel van deze scherven troffen ze restanten melkvet aan, in vrij constante hoeveelheden over de onderzochte periode.

Dat betekent dat in Europa al 9.000 jaar lang op grote schaal melk werd geconsumeerd. Uit onderzoek aan het dna van de stoffelijke resten van 1.700 mensen die leefden in deze periode, werd duidelijk dat zij aanvankelijk veelal lactose-intolerant waren, maar dat de genaanpassing oprukte die daar verandering in bracht.

Terwijl melkconsumptie dus constant en aanzienlijk was, vond er sterke selectie plaats. Als die niet kwam door het eenvoudige feit dat mensen veel melk dronken, waardoor dan wel? De onderzoekers vermoedden dat ziektes en hongersnood van invloed waren. De symptomen van lactose-intolerantie – met name diarree – zijn goed te verdragen als je verder gezond bent, maar voor wie al ziek of uitgehongerd is, kan waterige ontlasting funest zijn. Dan overleef je mét lactase beter dan zonder.

Om deze hypothese te testen, brachten de onderzoekers periodes van epidemieën en mislukte oogsten in kaart. Dat deden ze door te kijken naar bevolkingsdichtheid en contact met wilde dieren in de onderzochte nederzettingen (beiden van invloed op de kans op ziektes) en fluctuaties in bevolkingsaantallen (plotselinge dalingen kunnen duiden op hongersnood). Toen de onderzoekers deze elementen kruisten met hun database van oud dna, bleek dat deze variabelen het oprukken van lactose-tolerantie goed verklaarden. In rekenmodellen zelfs 284 (ziekte) en 689 (honger) keer beter dan onder een regulier patroon van natuurlijke selectie te verwachten valt.