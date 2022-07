‘Ik weet dat duizenden mannen nog wachten op een vaccinatie tegen apenpokken’

Het voelt alsof hij een „lot uit de loterij” heeft gewonnen, zegt Ronald Berends (53) voor de deur van de Amsterdamse vaccinatielocatie bij de RAI. „Ik weet dat voor elke prik nog duizenden mannen aan het wachten zijn.”

Berends, die een bril draagt met felblauw montuur en zijn baard netjes getrimd heeft, voelt zich na zijn prik direct veiliger, ook al weet hij dat hij nog een weekje moet wachten tot hij echt beschermd is. Hij kent steeds meer mannen die apenpokken hebben. Vrienden van vrienden, collega’s. Zijn partner werkt bij de Amsterdamse fetisjclub Church. Sommigen hadden „afschuwelijke pijn”, bijvoorbeeld als ze blaasjes in de anus hadden en ze naar de wc moesten. Ze konden er niet van slapen.

Berends is niet zozeer bang om ziek te worden, „het belangrijkste is dat we het virus stoppen”. Hij vreest dat de vaccinatiecampagne die maandag begon in Amsterdam en Den Haag, waar tot nu toe de meeste besmettingen zijn geregistreerd, „ingehaald wordt door de actualiteit”: „Iedereen vergist zich in hoe snel het zich verspreidt.”

Lees ook Apenpokken nu ook in Nederland. Wat is er bekend over dit virus?

Maandag waren 818 besmettingen bij het RIVM bekend, een verdubbeling van drie weken eerder. Een handvol infecties betrof vrouwen, en een enkel kind. Verder werden mannen besmet die seks hebben met mannen. Dat heeft er vooral mee te maken dat sommigen van hen veel wisselende seksuele contacten hebben. Apenpokken is ook over te dragen door huid-op-huid-contact; dat gebeurt het makkelijkste tijdens seks.

Door de schaarste gaat vaccineren alleen op uitnodiging. Te beginnen met mannen – en transgender personen – die seks hebben met mannen en al de hiv-preventiepil PrEP krijgen. In totaal krijgt de GGD Amsterdam vaccins voor 10.500 mannen, landelijk is er plek voor 32.000.

Amsterdam begon maandag met vijftig prikken, vanaf dinsdag honderd per dag, tussen 14.00 en 17.00 uur. Het is erg rustig bij het ‘vaccinatiepaviljoen’ op het plein voor congrescentrum RAI; er komt ongeveer één man per vijf à tien minuten aan.

Een vrouw die een corona-booster wil voor haar vakantie wordt teruggestuurd. Die kon ze alleen in de ochtend halen. „Stom, ik had beter moeten lezen.”

Raoul (48), een grote man met roze petje, twijfelde geen moment toen hij de uitnodiging kreeg, zegt hij nadat hij zijn prik heeft gehaald. Hij had foto’s gezien van apenpokken en dacht: „Dat is geen goede zaak.” Hij dacht dus wel twee keer na voor hij naar clubavonden zou gaan „die uit de hand kunnen lopen”, zoals in Club Church waar hij regelmatig komt.

De IT’er vindt het in Nederland „fantastisch geregeld”, zegt hij: „Zonder dat ik er iets voor hoefde te doen, kreeg ik een brief.” Hij zou op z’n werk niet zo gauw rondbazuinen dat hij nu een apenpokkenvaccin heeft, omdat zijn collega’s dan iets over zijn seksleven zouden gaan vinden. Raoul wil daarom ook niet met achternaam in de krant.

Een 21-jarige Egyptisch-Nederlandse man die net zijn vaccin heeft gehaald blijft liever helemaal anoniem, vanwege het stigma dat er volgens hem aan de ziekte kleeft. Hij werkt als steward bij een luchtvaartmaatschappij. „Ik ontmoet veel mensen op veel plekken”, zegt hij met pilotenzonnebril op. Ook hij twijfelde geen moment over vaccineren. „Ik zou het aan een collega kunnen geven.”

Fabio Pimentel (41) liet zich vaccineren omdat hij zelfstandig werkt als massagetherapeut. Als hij besmet zou worden, zoals bij twee vrienden gebeurde, zou hij weken in quarantaine moeten en geen geld kunnen verdienen. Bang voor het virus is de vrolijke man met tijgerprintblousje niet. In Brazilië, waar hij vandaan komt, heersen veel meer ziektes, zegt hij. En: „Het leven is te kort om bang te zijn.”

Vaccinatieprogramma Nu 818 besmettingen vastgesteld

Sinds maandag worden risicogroepen gevaccineerd tegen het apenpokkenvirus (monkeypox) door de GGD Amsterdam en de GGD regio Haaglanden. Het gaat om mannen die seks hebben met mannen en transgender personen die nu de hiv-preventiepil PrEP krijgen, of daarvoor op de wachtlijst staan. Of om mensen die bij de soapoli bekend zijn met een verhoogd risico op soa, bijvoorbeeld omdat ze recent zijn gewaarschuwd voor een soa of soa-klachten hebben gehad. In totaal gaat het nu om 32.000 mensen. In Nederland was op 25 juli bij 818 mensen apenpokken vastgesteld, meldt het RIVM.

De GGD Amsterdam krijgt veel telefoontjes van mensen die gevaccineerd willen worden, zegt woordvoerder Geke Uninge, „Er is schaarste aan vaccins, niet iedereen kan gevaccineerd worden.” Alleen mensen die uitgenodigd zijn, krijgen de prikken. De opkomst ligt nu net boven de 50 procent maar dat komt volgens de GGD door de vakantietijd.

Nederland stelt 70.000 vaccins beschikbaar voor deze campagne. Die zijn ontwikkeld als vaccin tegen het ‘humane pokkenvirus’, zegt Henry de Vries, bijzonder hoogleraar Huidinfecties in Amsterdam (UvA). Het humane pokkenvirus is in de jaren zeventig uitgeroeid na een wereldwijde vaccinatiecampagne. Het vaccin beschermt ook tegen het apenpokkenvirus. Er zijn twee vaccinaties nodig - de tweede na 28 dagen. Nog eens twee weken later is de geënte persoon voor 85 procent beschermd. De Vries: „In hoeverre het vaccin verdere transmissie tegengaat, weten we nog niet. De beschikbare data zijn afkomstig van dierstudies. Er is meer onderzoek nodig. Daarvoor volgen we Nederlandse gevaccineerden en patiënten met apenpokken.”

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zegt dat Nederland aanhaakt bij initiatieven op EU-niveau voor gezamenlijke inkoop van aanvullende hoeveelheden vaccins. „Het is nog onduidelijk wanneer die beschikbaar komen.”