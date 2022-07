‘Ik heb mijn leven juist te danken aan de Japanners’

‘Ik ben opgegroeid in Djokjakarta, hemelsbreed 50 kilometer van de Merapi, een actieve vulkaan op Midden-Java. Het asfalt van de Malioboro, de hoofdstraat van Djokja, zat altijd vol scheuren, door die vulkaan. Na mijn geboorte ben ik direct uit handen gegeven aan mijn grootmoeder van moeders kant. Zij vond dat mijn moeder te jong was. Ze was een jaar of 21 en bovendien ongehuwd. Mijn biologische vader heb ik nooit gekend, die was al wel getrouwd. Op latere leeftijd heb ik ontdekt dat ik nog een halfbroer en een hele familie in Nederland heb. Maar dat is een ander verhaal.

Over deze serie In 1945 capituleerde Japan. In de kolonie Nederlands-Indië werd de Republiek Indonesië uitgeroepen. Na een vijf jaar durende oorlog droeg Nederland de soevereiniteit over.

Indonesië is een prachtland. Jammer dat het door de Nederlanders, en dan vooral door de regeerders, is misbruikt. En vandaar dus de geweldige haatgevoelens van veel Indonesiërs tegen de Nederlanders direct nadat Japan de oorlog had verloren in augustus 1945. Die haat heeft me bijna mijn leven gekost. Want na de oorlog, ik was ongeveer 17 jaar, werden alle Nederlands-Indische jongelui, die net zoals ik buiten de kampen voor Europeanen hadden kunnen blijven, uit hun huizen gehaald, en in de gevangenissen gestopt. Ik woonde inmiddels met mijn moeder in Semarang. En zij had de Japanners wijs gemaakt dat ze meer dan de helft Indonesisch bloed had.

Mijn lotgenoten en ik stonden in rijen van drie opgesteld om doodgeschoten te worden. Op het laatste moment hoorden we een ontzaglijke explosie. Dat waren Japanse troepen die de gevangenisdeur opbliezen. Zij maakten korte metten met onze moordenaars. Japan was na de capitulatie verantwoordelijk gemaakt voor het beveiligen van Europeanen op Java.

We woonden in de oorlog in een vrij deftige straat. Ik werkte bij een garage waar Toyota’s van het Japanse leger werden gerepareerd. We konden gewoon eten kopen op de pasar. Ons huis bestond uit een hoofdgebouw met links en rechts twee paviljoens. Wij zaten in een paviljoen, in het andere paviljoen zat een ander Nederlands gezin. En in het hoofdgebouw woonde een Indonesische oogarts. Zijn twee dochters speelden prachtig piano: Liszt, Chopin, geweldig.

Toen ik die executie had overleefd, mocht ik van een Japanse officier terug naar mijn moeder. Hij waarschuwde me wel: „De Indonesiërs zijn bloed- en bloedlink.”

Ik had mijn moeder vijf dagen eerder, toen ik in de truck werd geladen tegen mijn halfzusje horen zeggen: „Deze jongen zien we nooit weer.”

De Britten hadden vrouwen en kinderen ondergebracht in twee kloosters. Ik ging op weg en deed van angst bijna in mijn broek. Onderweg kwam ik een ongelooflijke hoeveelheid lijken tegen. Van Indonesiërs die door de Japanners waren gedood. Uiteindelijk vond ik mijn moeder. Je kunt je voorstellen wat voor weerzien dat was. Laten we even stoppen.

Onder de waringinboom

Weet je, naarmate je dichter bij de honderd komt, merk je dat dit verleden toch veel blijvende indrukken heeft achtergelaten. Mooie, van mijn opa en oma, die engelen waren. Van de baboe bij wie ik als kleine jongen op de bale bale (slaapbank) een middagslaapje deed. En die me waarschuwde voor de momok (boze geest) onder de waringinboom. Alleen, de laatste tijd heb ik steeds meer last van afschuwelijke herinneringen.

Maar ik hou heel veel van Indonesië. Met mijn tweede vrouw, een Indische dame, ben ik dertien keer terug geweest. Nu wil ik er niet meer heen want ze is vorig jaar overleden. Het ongelooflijke is dat ik mijn leven juist aan de Japanners heb te danken. Maar het is wel waar.”