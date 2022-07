‘Het is logisch dat de EU niet met Georgië wil werken’

Het Nationale Toerisme Bureau registreerde alleen al voor de maand juni ruim 90.000 gasten uit Rusland. Het is onduidelijk hoeveel mensen in Georgië blijven, maar zeker is dat het sinds eind februari om tienduizenden gaat. In een stad met 1,1 miljoen inwoners is dat goed merkbaar. Veel inwoners van Tbilisi hebben het gevoel dat Russen hun stad hebben overgenomen. De meest gehoorde klacht is dat de huizenprijzen enorm zijn gestegen, zowel voor huur als koop.

Vooral in de eerste twee maanden stuitten Russen op weerstand in Tbilisi. Ze werden genegeerd in winkels, ze konden geen rekening openen bij banken. Inmiddels lijkt het ‘nieuwe normaal’ geaccepteerd. De Russen brengen veel geld mee; een IT-specialist verdient minimaal 5.000 euro netto per maand, vertelt Koeritsjev. Er is nog een enkel café met deze tekst op de deur: „Je bent hier van harte welkom als je erkent dat Poetin een oorlogsmisdadiger is en je de soevereiniteit van vredelievende naties respecteert”.

De reserve jegens zijn landgenoten begrijpt Koeritsjev wel. Ook als het om Russen gaat die hun land verlaten omdat ze ongelukkig zijn met Poetin. Het anti-Russische sentiment in Georgië reikt verder dan de oorlog in Oekraïne. Sinds een vijfdaagse oorlog in 2008 bezet Rusland de twee afvallige regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië, samen een vijfde van het Georgische grondgebied. Russisch was al eerder vrijwel verdwenen uit de openbare ruimte. Straatnamen zijn vermeld in Georgisch en Engels.

Iedereen in de de IT-gemeenschap spreekt Engels, zegt Koeritsjev. „Ik begin een gesprek altijd in het Engels, om beleefd te zijn. Dan horen ze dat ik Rus ben en kunnen we meestal verder Russisch praten. Mijn vrouw leert Georgisch, dat heeft ze nodig om hier als arts te kunnen werken.”

Koeritsjev wil in september familie opzoeken in Rusland, maar weet niet zeker of het lukt. „Door de oorlog is alles anders nu. Tien jaar geleden was Rusland een deel van de mondiale familie. Nu heeft Irak een betere reputatie.”

Kwetsbare positie

Georgië, land van bergen en wijn, met een sterke culturele identiteit en een lang christelijk verleden, wil zich ontworstelen aan de greep van Rusland. Sinds begin 19de eeuw laat de grote buurman aan de andere kant van de Kaukakus er zijn invloed gelden. De zwartste periode was de Sovjet-dictatuur van de Georgiër Jozef Dzjoegasjvili, beter bekend als Stalin. Pas in 2010 werd zijn standbeeld in geboorteplaats Gori stiekem verplaatst van het centrale plein naar de museumtuin. Eerdere pogingen in 1956 en 1988 waren verhinderd door de lokale bevolking.

Ruim dertig jaar na de val van de Sovjet-Unie is de Russische dreiging niet verdwenen. Het kleine land op de grens van Europa en Azië, met zijn havens aan de Zwarte Zee en de blik gericht op het Westen, is strategisch van belang. De geopolitieke positie van Georgië is kwetsbaar; Europa en Rusland strijden allebei om invloed. Kort door de bocht staat het er zo voor: Europa heeft de mensen, Rusland heeft de macht. En de VS kijken mee.

De voorkeur van de bijna vier miljoen inwoners is duidelijk. Maar liefst 90 procent beschouwt Rusland als de grootste politieke bedreiging, bleek uit een peiling van de Amerikaanse ngo IRI in maart dit jaar. Tweederde van de bevolking voelt zich enigszins of zeer onveilig in Georgië, gezien de huidige relatie met Rusland. Een ruime meerderheid van 88 procent steunt toetreding tot de EU, 75 procent steunt toetreding tot de NAVO.

Die voorkeur botst met de koers van regeringspartij Georgische Droom (GD), aan de macht sinds 2012. Op papier is Georgische Droom pro-EU, in praktijk is het de partij die de band met Rusland koestert, vertegenwoordigers van de EU schoffeert en anti-democratische maatregelen treft, bijvoorbeeld als het gaat om persvrijheid. De rechtspraak is gepolitiseerd, tegenstanders worden geïntimideerd, geweld tegen de lhbti-gemeenschap wordt getolereerd. Volgens veel Georgiërs saboteert hun regering toenadering tot de EU. De invloedrijke orthodoxe kerk steunt de conservatieve agenda van de regering.

Hoog boven Tbilisi, vlak bij het twintig meter hoge standbeeld Moeder Georgië, dat over de stad uitkijkt, ligt het wooncomplex van Bidzina Ivanisjvili. Om zijn privacy te beschermen is de weg onder het complex veranderd in een tunnel. Ivanisjvili is de man achter Georgische Droom, de rijkste en machtigste man van het land, goed voor 20 procent van Georgië’s bbp. Officieel heeft hij geen politieke rol meer, maar de lijnen zijn kort: zijn voormalige lijfwacht en tandarts werden ministers, de premier is zijn voormalige secretaris. Iedereen in Georgië weet: de regering doet niets zonder Ivanisjvili’s instemming.