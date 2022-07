Europese banktoezichthouder bezorgd: niet genoeg cryptokenners voor nieuwe wet

Het is een „enorme zorg” van José Manuel Campa, voorzitter van de Europese Bankautoriteit (EBA). Er is een Europese cryptowet op komst en Campa vreest niet genoeg personeel met cryptokennis te kunnen vinden voor het benodigde toezicht. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

Nieuwe Europese wetgeving moet de cryptowereld, in het verleden vaak omschreven als een soort Wilde Westen, aan banden leggen. Er gelden al een paar jaar Europese regels voor de cryptomarkt, maar die gaan vooral over het voorkomen van witwassen. Eind juni werden lidstaten het eens over een nieuwe set regels voor het beschermen van beleggers en de financiële stabiliteit van cryptomunten en andere cryptoproducten, ook wel de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA). De wetgeving zou deels in 2024 en deels in 2025 van kracht moeten worden.

Grote uitdaging

Het toezicht zal worden verdeeld over nationale en Europese toezichthouders, waaronder de EBA, dat haar hoofdkantoor in Parijs heeft. In het interview met FT zegt Campa dat het vinden van personeel een grote uitdaging is, „vooral op het gebied van technologie en alles wat te maken heeft met crypto en digitalisering. Daar is grote vraag naar in de samenleving.”

Ook vreest Campa dat de planning van de nieuwe Europese wet niet haalbaar is, aangezien hij nu nog niet weet welke cryptomunten en marktplaatsen zijn organisatie moet gaan reguleren. Mogelijk zou dat pas tegen 2025 duidelijk worden. „Dus ik weet niet precies waarmee we geconfronteerd gaan worden.” Crypto is volgens Campa een „hele dynamische” wereld, waarin regulering altijd een beetje achterloopt op de markt.

Bij Nederlandse toezichthouders moet worden afgesproken welk deel van het toezicht onder De Nederlandsche Bank (DNB) zal vallen, en welk deel onder de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat overleg wordt onder leiding van het ministerie van Financiën gevoerd. Het zal een beetje van allebei worden: meestal is het beschermen van beleggers meer een aangelegenheid van de AFM, en ligt het bewaken van de financiële stabiliteit bij DNB. Op de vraag of de AFM ook rekening houdt met tekorten van dit specifieke personeel laat de toezichthouder weten hier nu niet mee te kampen, maar dat dit „niet ondenkbaar” is in de toekomst. DNB schrijft „de zorg van de EBA te delen”.

Klantenproducten

Teunis Brosens, hoofdeconoom Digitale Zaken bij ING, bestudeerde de MiCA, de nieuwe wetgeving. Hij ziet dat vooral aan handelsplatformen eisen worden gesteld, in het voordeel van beleggers. Brosens: „Crypto-aanbieders moeten bijvoorbeeld meer duidelijkheid geven over de eigenschappen en risico’s van de munten die ze aanbieden. Ook moeten van beleggers klantenprofielen worden opgesteld om te toetsen of cryptoproducten bij ze passen. En kunnen beleggers in sommige gevallen zelfs schade verhalen op handelsplaatsen als zij bijvoorbeeld door een cyberaanval hun geld verliezen.”

Interessant is ook dat aanbieders van stablecoins (door een koppeling aan echte valuta veilig geachte cryptomunten) kleine buffers moeten gaan aanhouden, zoals banken dat ook moeten. Stabiele munt Terra bleek eerder dit jaar allesbehalve stabiel en implodeerde, waarna vele miljarden dollars in rook opgingen.

„Stablecoins zijn inmiddels best groot, er is al een kleine 140 miljard dollar in belegd”, zegt Brosens. „Net als een bankenrun waarbij allemaal mensen tegelijk geld opnemen, kan er ook een run op een stablecoin ontstaan. Nu komen er regels over waar een aanbieder van zo’n munt in moet beleggen, zoals staatsobligaties.”