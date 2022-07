Elektrisch rijden vraagt om een fluisterstille band

Een betere autoband ontwikkelen is alsof je een tafel probeert te bedekken met een laken. Alleen wordt het tafelblad elk jaar iets groter. „Bedek je de linkerhoek, dan ligt de rechterkant bloot”, zegt technisch topman Daniele Lorenzetti van Apollo Tyres, eigenaar van het bandenmerk Apollo Vredestein. „Schuif je het laken naar rechts, dan gaat dat ten koste van de linkerkant.”

Van een autoband worden elk jaar betere prestaties verwacht. Maar verlaag je de rolweerstand, en dus het brandstofgebruik van een auto, dan riskeer je dat de grip op nat wegdek minder wordt. Maak je de band dunner, dan gaat hij mogelijk minder lang mee. Alleen door op zoek te gaan naar nog betere materialen en technologieën kun je op ál die eigenschappen verbeteren, zegt Lorenzetti. „Je wilt een groter tafellaken.”

De technisch directeur van Apollo Tyres (2,6 miljard euro omzet, 19.000 werknemers) weet maar al te goed dat de autoband voor veel automobilisten een gegeven is. Zodra het huidige setje versleten is, vertrouwen ze op de garage – ze vragen niet om een bepaald merk. Maar bestuurders die er wél verstand van hebben, weten hoeveel verschil goede banden maken. Ze zijn het enige contactpunt met de weg, en „van grote invloed op de wegligging, veiligheid en het comfort”, aldus Lorenzetti.

Dus elke autoband mag dan „rond en zwart” zijn, maar een hedendaags exemplaar is „veel beter dan een band van tien of twintig jaar geleden”. Net zoals auto’s elk jaar worden verbeterd, zoekt ook de bandenindustrie doorlopend naar een betere band. En Vredestein heeft nogal wat banden om te ontwikkelen: alleen voor de personenauto biedt het concern al honderden variaties, voor verschillende omstandigheden, in verschillende prijsklassen en specifiek voor een bepaald automodel.

Die evolutie is het beste te zien als je de band doorsnijdt. Dan worden de versterkingsvezels zichtbaar. Tot de jaren zestig liepen die diagonaal, tegenwoordig haaks op de rijrichting. Daardoor kan een band beter trillingen absorberen, slijt hij minder snel en stuurt een auto beter. Een enorme verbetering, net als de toevoeging van silica aan het rubbermengsel sinds begin jaren negentig, voor meer grip in de regen en een lager benzinegebruik.

Rubbermengsels

Elke nieuwe band begint met onderzoek. Voor Vredestein, opgericht in 1908, gebeurt dat op de afdeling productontwikkeling in Enschede, waar een club wetenschappers en technici de hele dag door zoekt naar rubbermengsels die nóg beter zijn dan de bestaande. „Vooronderzoek”, noemt Lorenzetti dat. „We willen daar niet mee wachten tot we beginnen met de ontwikkeling van de daadwerkelijke band.”

Een Vredestein-band Foto Niels Blekemolen

In een van de ruimtes mixen twee medewerkers de compounds, mengsels van onder meer zwavel, roet, zink en uiteenlopende rubbersoorten. Op een tafel staan de grondstoffen klaar voor een tiental recepten waarvan de chemici vermoeden dat ze kansrijk zijn: poeders en plakken rubber, die van een afstand nog het meest lijken op vruchtengelei en ontbijtkoek.

In een oven worden de grondstoffen gemengd tot korrels, waarna een wals ze plet tot één geheel. Na verhitting versnijden technici de plak rubber tot monsters voor de testapparatuur elders in het gebouw. Verdeeld over bakken liggen ronde rubber schijfjes in dunne plakjes in de vorm van een vlinderdas en in meerdere formaten.

Van elk mengsel worden de relevante eigenschappen nauwkeurig gemeten. Zo test een apparaat bij welke kracht een strookje rubber breekt. Er is een machine die vaststelt hoe hoog de grip is op verschillende ondergronden. Een soort schuurmachine meet de slijtage. Sommige tests worden uitgevoerd op meerdere temperaturen of bij blootstelling aan ozon, omdat die stof rubber aantast.

Min of meer gelijktijdig doen ingenieurs op een andere locatie onderzoek naar de versteviging van de band: het patroon van draden dat als een skelet onder de rubber ligt. Daarbij maken ze veel gebruik van computersimulaties, om te voorspellen welk effect een bepaalde verandering heeft. Dat gebeurt ook in combinatie met een specifieke compound, want die twee kun je volgens de technisch topman niet los van elkaar zien. Rubbermengsel en versteviging hebben een wisselwerking op elkaar.

Pas als de nieuwe vondsten goed genoeg zijn, wordt een tastbare band gemaakt. Daarna begint het testen, zegt Lorenzetti, „om de voorspellingen die je in simulaties deed te valideren”. Dat gebeurt op machines, en op de weg. Van idee tot verkoopbaar product kan dit proces zomaar twee tot drie jaar in beslag nemen.

Paardenbloemrubber

Draaide de ontwikkeling van banden ooit om comfort en grip, voor de komende jaren ziet Lorenzetti twee andere trends die zwaar zullen wegen. Om te beginnen duurzaamheid. Al vijftien jaar ligt de nadruk in de ontwikkeling sterk op het verlagen van de rolweerstand, en daarmee het brandstofgebruik van auto’s. Die eigenschap wordt gemeten in kilogram frictie per ton aan voertuiggewicht. „Twintig jaar geleden kwam je gemakkelijk boven de tien kilo per ton, nu is dat zes. Vooral omdat banden veel dunner zijn geworden.”

Maar duurzaamheid is meer: het zijn ook banden die langer meegaan. En banden waarbij wordt nagedacht over hergebruik van grondstoffen. Apollo Vredestein wil dat over acht jaar 40 procent van zijn producten uit duurzaam materiaal bestaat. Bijvoorbeeld gerecyclede rubber uit gebruikte banden, maar ook grondstoffen van natuurlijke oorsprong. Het bedrijf maakte onlangs een prototype van een fietsband van rubber gewonnen uit paardenbloemen in plaats van olie.

Bij een elektrische auto heb je nauwelijks geluid van de motor. Dus de band van de toekomst zal nog stiller moeten zijn

Daarnaast denkt Vredestein de komende jaren veel van zijn denkkracht nodig te hebben voor de elektrische auto. Die vraagt om een ander soort band, zegt Lorenzetti. Die moet robuuster zijn, omdat elektrische auto’s zwaarder zijn dan brandstofauto’s. Bovendien accelereren elektrische voertuigen vaak sneller, waardoor er in korte tijd meer kracht op een band komt te staan. „Het risico is dat de levensduur van een band daardoor lager wordt.”

En nóg belangrijker dan bij een brandstofauto is de hoeveelheid geluid die een band voortbrengt. „Want bij een elektrische auto heb je nauwelijks geluid van de motor. Alle geluid, alle trilling ook, komt van de wind en van de banden. Dus de band van de toekomst zal nog stiller moeten zijn.”