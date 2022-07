Een fraai struikelwoord

Sinds schrijver Marieke Lucas Rijneveld het woord in een interview bezigde, is tussenmens in zwang. Een verademing en een woord dat fraai klinkt, zonder het Latijnse ‘non’ en het nogal wiskundige ‘binair’ van het bestaande synoniem. Een tussenmens is iemand die zich noch als vrouw, noch als man wil (laten) definiëren. Steeds meer Nederlanders rekenen zich tot die groep, hoewel niet duidelijk is hoeveel. De schattingen lopen volgens de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit NNID uiteen van 3.000 tot het 300.000.

Tussenmens werd in 2021 opgenomen in de genderinclusieve editie van de Van Dale. Tot dan werd enkel non-binair gebezigd. Hoewel, onder jonge mensen, waar het begrip het vaakst wordt gebruikt, hoor je zelden non-binair. Die bezigen liever non-binary; het zoveelste signaal dat zwangwoorden zich niet automatisch netjes ‘omkleden’ voor ze de Nederlandse taal betreden. We zullen ze een handje moeten helpen.

Diens

Nieuwe woorden zijn altijd ingewikkeld, hun betekenis is nog niet helemaal helder en in zinnen ervaren we ze vaak als struikelwoord. Doorgaans wordt naar de tussenmens verwezen met ‘hen’ of ‘hun’. Een weinig gebruiksvriendelijke oplossing: veel Nederlanders worstelen sowieso met het onderscheid tussen ‘hen’ en ‘hun’. Zo dreigt tussenmens een dubbel struikelwoord te worden. Mijn voorkeur gaat uit naar ‘die’ en ‘diens’, vooral omdat ‘die’ in tegenstelling tot ‘hen’ geen meervoudsvorm van het werkwoord vereist die bij gebruik aan alle kanten jeukt.

Natuurlijk roept een woord als tussenmens het nodige verzet op: tussen mens en… wat, eigenlijk? Machine? Dier? Zijn tussenmensen geen volwaardige mensen? Waarom kan een tussenmens niet gewoon ‘mens’ zijn? Terechte vragen en een bekend knelpunt bij het benoemen van minderheden: enerzijds ziet elke groep zich graag in de taal vertegenwoordigd en ver-woord, anderzijds wil niemand worden afgezonderd en gemarginaliseerd. Over marges gesproken, een kritische toehoorder zou zich kunnen afvragen waarom er met tussenmens nog steeds tussen twee polen wordt bewogen die door deze personen juist vermeden worden? Als we tóch revolutionair bezig zijn, hoort de non-binaire mens dan niet juist buiten de geijkte polen? Al heeft het woord buitenmens weer heel andere connotaties. Het blijft nog even puzzelen.

Pasvorm

Eén ding is helder: met de komst van tussenmens zitten we in een tussenfase, waarin taalgebruikers actief naar nieuwe vormen zoeken. Sommigen beschouwen de kwestie als een modegril of een overdreven, misschien zelfs gekunsteld probleem. Begrijpelijk, maar dat is het niet. Elke vernieuwing is per definitie ingewikkeld omdat het een doorbreken vergt van patronen die eerder als gegoten zaten. Voor sommigen. Want daar gaat het om: niet voor alle Nederlanders was de traditionele pasvorm even comfortabel.

Verdient niet iedereen een taal die er ook voor die/haar/hem is? Een taal die niet voortdurend knelt, maar gewoon lekker zit? Discussies zullen blijven oplaaien, we zijn er nog lang niet. Maar taal beweegt altijd met de tijdgeest mee, dat is ‘diens’ aard, en het gehannes in het pashokje, ach, dat nemen we toch voor lief?