Demonstranten bestormen Iraakse parlementsgebouw

Honderden en mogelijk duizenden demonstranten hebben woensdag het Iraakse parlementsgebouw in Bagdad bestormd tijdens het grootste protest sinds de verkiezingen vorig jaar. Dat melden internationale persbureaus woensdag. Actievoerders spreken zich uit tegen de nominatie van een pro-Iraanse oud-minister als kandidaat-premier.

De meeste demonstranten zijn aanhangers van de invloedrijke sjiitische leider Muqtada al-Sadr. Zijn politieke beweging won bij de verkiezingen vorig jaar 73 zetels, waarmee het de grootste partij vormde in het 329 zetels tellende parlement. Toch wacht het land al tien maanden op de benoeming van een nieuwe premier en president. Nadat het hem niet lukte om een meerderheidsregering te vormen, trok al-Sadr vorige maand alle leden van zijn partij terug uit het parlement.

Dat een pro-Iraans politiek blok Mohammed Shia al-Sudani, een sjiitische rivaal van al-Sadr, deze week naar voren heeft geschoven als kandidaat-premier is critici in het verkeerde keelgat geschoten. „We gaan demonstreren totdat corrupte politici en allianties die door Iran worden gesteund, zijn verdwenen”, zei een demonstrant woensdagmiddag tegen persbureau Reuters. Hij en andere actievoerders wisten kort daarna de streng beveiligde zogeheten Groene Zone in Bagdad te bereiken, waar overheidsgebouwen en buitenlandse ambassades zijn gevestigd. De oproerpolitie vuurde traangas af, maar kon hen niet tegenhouden.

‘Sudani, weg!’

Eenmaal in het parlementsgebouw liepen actievoerders op tafels, zwaaiden met Iraakse vlaggen en scandeerden: „Sudani, weg!”. Op dat moment waren er geen parlementariërs in het gebouw aanwezig. Interim-premier Mustafa al-Kadhimi heeft de demonstranten woensdagavond opgeroepen tot „kalmte en terughoudendheid” en eist dat de demonstranten zich onmiddellijk terugtrekken uit het gebied.

Intussen is er ook nog geen overeenkomst over de benoeming van een president. Sinds de afzetting van dictator Saddam Hoessein in 2003 is de premier sjiitisch, de president Koerdisch en de parlementsvoorzitter soennitisch. Maar onenigheid tussen Koerdische partijen hindert de selectie van een president, die uiteindelijk een nieuwe premier moet aanstellen.

In 2016 bestormden al-Sadr-aanhangers het parlement op een vergelijkbare manier. Ze organiseerden een sit-in en eisten politieke hervormingen nadat toenmalig premier Haidar al-Abadi een herschikking van zijn kabinet had aangekondigd.