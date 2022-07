De nieuwste Karin Slaughter zit vol met vrouwenhatende samenzweringsgekkies

Zou het waar zijn dat het lezen van thrillers weinig ‘hersenactiviteit’ vergt, zoals enige tijd geleden werd gesuggereerd in deze rubriek? Laten we de proef op de som nemen met de boeken van Karin Slaughter, waarbij het van belang is eerst even naar het circus rondom haar boeken te kijken voordat de inhoud aan bod komt.

Karin Slaughter Gewetenloos. Vert. Ineke Lenting. Harper Collins, 414 blz. € 22,99

Slaughter komt wereldwijd gemakkelijk de bestsellerlijsten binnen met elk nieuw boek dat er verschijnt (en dat is elk jaar). Haar boeken worden vooral ter ontspanning gelezen. Ze heeft een grote schare fans die haar belevenissen op sociale media volgt en met haar meeleeft als ze – zoals vorige maand – bijvoorbeeld van haar fiets valt. Ze krijgt steunbetuigingen wanneer iemand kritiek op haar boeken heeft en ze heeft genoeg geld om reclame voor zichzelf te kunnen maken. Ook niet onbelangrijk: boekhandelaren zijn dol op haar omdat ze goed verkoopt. Wie dus commentaar op haar boeken heeft, is in feite een ‘hoogneuzige neerkijker’. Het gaat erom dat er gelezen wordt – een argument dat weliswaar vooral wordt gebezigd door auteurs die verlegen zitten om inhoudelijke waardering – of het nu Pinkeltje, een zomerdetective of dikke klassieker is.

Hoe zit het met inhoud van de boeken van Slaughter? Zij schrijft geen hoogstaande literatuur, maar levert bezield vakwerk af en ze houdt rekening met de lezer: de reden dat haar meeste verhalen goed aflopen.

Meestal moet de lezer zich daarvoor door een hoop expliciet geweld worstelen, en wie dat niet bevalt, heeft pech. Slaughter doet dat weloverwogen om te laten zien dat geweld naar vrouwen nog veel te vaak wordt verdoezeld. Inmiddels wordt die verdoezeling steeds vaker herkend en ook erkend. Wat dat betreft liep Slaughter met haar bewuste keuze om in detail over geweld tegen vrouwen te schrijven dus voorop.

Slaughter levert bezield vakwerk af en houdt rekening met de lezer

Slaughter schrijft dan ook niet alleen spannende thrillers, maar loopt met haar boeken op de tijdgeest vooruit. Zeker sinds The Good Daughter (2017) zijn haar boeken nog nadrukkelijker een barometer voor de omstandigheden in de Verenigde Staten. Zo ook in haar nieuwste thriller Gewetenloos – op nummer 3 van de CPNB bestsellerlijst – dat een vervolg is op Valse getuige (of voor wie liever Netflix kijkt & leest: Pieces of Her). Deze thriller vol vrouwenhatende samenzweringsgekkies verscheen in de maand dat in de Verenigde Staten de abortuswetgeving vijftig jaar werd teruggedraaid. De rode draad in deze thriller: de moord op een meisje dat zwanger werd na een verkrachting.

Treffend voor de tijdgeest van nu is deze scène: „Dus je wilt beweren dat jou geen blaam treft in deze situatie, omdat een of andere jongen gebruik van je heeft gemaakt”, stelt een arts die vindt dat wie de knieën van elkaar haalt, of laat drukken, ook maar op de blaren moet zitten. Hij is het type mens waarvan Trump er drie nomineerde voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Nee, anders dan veel andere zomerthrillerauteurs is Karin Slaughter niet iemand bij wie er een taboe lijkt te rusten op hersenactiviteit, Slaughter is een thrillerschrijver die taboes bij de kop pakt en waardering niet hoeft te kopen.

Op deze plek schrijft NRC over de populairste boeken van dit moment.