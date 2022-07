Zelfs onze nationale vogel is met reces. Op het moment van schrijven vliegt hij zuidwaarts. Een tussenstop in de Franse Camargue, bijtanken in Zuid-Spanje en dan in één ruk de Straat van Gibraltar en de Sahara over. Einddoel: de rijstvelden in Senegal. Zijne Majesteit Koning van de Weide, Limosa limosa, heeft ons land voor een maand of acht verlaten. Gelijk heeft-ie, dacht ik na het zien van de film Grutto!

Toegegeven, filmer Ruben Smit brengt Nederland op z’n best in beeld: idyllische weides, huppelende koeien. Twee op de voet gevolgde boeren, Piet en Wim, helpen de grutto waar het kan. Ze plaatsen zelfs rekjes over de nesten, zodat de eieren niet vertrapt raken door vee. Maar aan het einde van de film worden de beelden zwartgalliger. Een in het ei gestorven grutto, één pootje zichtbaar als een lugubere Kinder Surprise. Een grutto op een verkeersbord met wit-rode T: doodlopende weg.

In Nederland is er steeds minder plaats voor de grutto. Intensieve landbouw, verdroging en bodemvervuiling zorgen ervoor dat de soort al decennia in aantal achteruitgaat, met 5 procent per jaar. Er zijn nog zo’n 30.000 broedparen over. Het is te kort door de bocht om dat de boeren in hun schoenen te schuiven, want de landbouw legde de grutto in eerste instantie geen windeieren. Hij maakte zelfs uit eigen beweging de overstap van hoogveenvogel naar weidevogel. Als cultuurvolger, als opportunistische mensenvriend, vierde de grutto in de jaren zestig van de vorige eeuw zijn hoogtijdagen. Lang was de grutto de ultieme schakel tussen landbouw en natuur. De Broedvogel des Vaderlands, baken van verbroedering.

Nu hangen in Nederland de vlaggen op hun kop en is de grutto vertrokken. Naar Senegal, wat hij eerlijkheidshalve ook al deed toen hij zich hier nog thuis voelde. Maar het heeft iets onheilspellends, een nationale vogel die twee derde van het jaar elders bivakkeert. Als een kapitein die zijn zinkende schip verlaat: zoek het uit, met jullie trekkerprotesten, hittegolven en vervuilde wateren. Net nu donderdag Earth Overshoot Day wordt afgekondigd – de dag waarop de mens evenveel heeft verbruikt als de aarde in één jaar produceert – wrijft de grutto ons in dat we er een zootje van maken.

Steeds eerder vertrekt de soort naar het zuiden, en arriveert daar tijdens het inzaaien van de rijst. Tafeltje-dekje voor de uitgehongerde vogels, een ramp voor de Senegalese boeren die toch al worstelen met mislukkende oogsten door klimaatverandering. Daardoor worden de grutto’s gehaat en verjaagd, aldus Smit in een interview met Vogelbescherming Nederland.

Waar ligt dan de toekomst van de grutto? In IJsland, suggereert de film. Daar wordt veen ontgonnen tot kleinschalig boerenland, precies zoals de grutto het graag heeft. Wie weet kan IJsland de grutto op termijn als nationale vogel adopteren. Ons rest in Nederland dan nog slechts de pechvogel.

Gemma Venhuizen is biologieredacteur bij NRC en schrijft elke woensdag een column op deze plek.

