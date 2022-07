Files door boerenprotestacties op zeker vijf snelwegen, hooibalen in brand

Boeren hebben woensdagochtend op verschillende wegen puin gedumpt als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het gaat om zeker vijf snelwegen in het gebied tussen Utrecht, Zwolle en Hengelo, zegt een woordvoerder van de ANWB. Daar staan boeren met trekkers en spandoeken langs of op de weg. Ze hebben volgens de ANWB „troep” meegenomen; hout, zand, mest en hooibalen. Op sommige plekken zijn de hooibalen in brand gestoken.

Door de protesten zijn verschillende snelwegen of afritten afgesloten. Het gaat vooral om plekken waar boeren tijdens eerdere protesten ook de weg versperden; Lankhorst, Ommen, Bunnik, Bathmen, Ede en Stroe. Op sommige wegen zijn al lange files ontstaan. „Het is een beetje een puinhoop. De verkeersoverlast begint toe te nemen nu het steeds drukker wordt op de weg”, zegt de woordvoerder.

Dinsdag nodigde Johan Remkes, die door het kabinet is aangesteld als bemiddelaar in de stikstofkwestie, de boeren uit voor een gesprek. Boerenorganisaties zeiden hierop niet met hem in gesprek te willen. Boeren zijn van mening dat Remkes te weinig ruimte heeft om te onderhandelen over de manier waarop het kabinet de stikstofdoelen moet behalen.