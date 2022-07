Ik fiets door het buitengebied. Jochies spelen op de weg met hun trekkers en stokken met rode boerenzakdoeken eraan gebonden. Ik maak een foto van ze.

„Mevrouw, ben je voor of tegen de boeren?”

„Voor”, roep ik, „maar dan wel biologisch.”

„Wat is dat, biologisch?”

„Boeren, maar dan wat gezonder.”

„O, dat doen wij ook want we eten heel veel groente.”

