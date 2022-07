Bedrijven staken opruimwerkzaamheden op wegen vanwege bedreigingen

Op verschillende plekken in Nederland zijn bedrijven vanwege bedreigingen gestopt met het opruimen van de rommelblokkades van boeren. Dat meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat woensdagavond. De aannemers zijn door Rijkswaterstaat gevraagd om te helpen opruimen, maar zij voelden zich dusdanig geïntimideerd dat ze hun werkzaamheden vroegtijdig hebben gestaakt. Dat gebeurde in elk geval in het Gelderse Voorst. Ook op een aantal andere locaties zijn de bedrijven vertrokken, al kan Rijkswaterstaat niet zeggen hoeveel precies.

Om wat voor bedreigingen het precies gaat, is niet duidelijk. Een anonieme aannemer vertelde aan de NOS „tientallen dreigtelefoontjes” te hebben ontvangen. Hij werd onder meer uitgescholden voor NSB’er.

Het is onbekend of de aannemers aangifte hebben gedaan bij de politie van bedreigingen. Woensdag protesteerden boeren op verschillende plekken in het land tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dat deden ze door troep op de weg te kieperen in de vorm van houten balken, mest, puin, autobanden, zand, strobalen of asbest. Op een aantal plekken is dat weer verwijderd, maar elders is dat nog niet gelukt. Noodgedwongen moet Rijkswaterstaat daarom wegen, op- en afritten afsluiten, legt de woordvoerder uit.

In het begin van de middag riepen vier veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en politie Oost-Nederland al in een gezamenlijke de boeren op te stoppen met de blokkades. De acties zouden gevaarlijke situaties opleveren in het verkeer. Boeren hebben onder meer strobalen in brand hebben gestoken. In de ochtend stonden boeren ook met trekkers en spandoeken langs de weg. Volgens de ANWB protesteerden de boeren vooral op plekken waar ze eerder ook al hun stem lieten horen: Lankhorst, Ommen, Bunnik, Bathmen, Ede en Stroe.

In een reactie op de blokkades waarschuwt minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) de actievoerders: „Je verliest in rap tempo begrip voor je acties. Waar mogelijk spoort de politie je op. Een strafblad heeft gevolgen.” Ook minister Mark Harbers (Infrastructuur, VVD) riep op te stoppen met de protestacties.

Winterswijk

Ook werd woensdag via persbureau ANP bekend dat een bedrijf is gestopt met het weghalen van omgekeerde vlaggen van gemeentelijke en provinciale eigendommen vanwege ernstige bedreigingen. Het bedrijf deed dat in opdracht van de gemeente Winterswijk, dat in de Achterhoek ligt. Vanwege de bedreigingen heeft de gemeente besloten te stoppen met het weghalen van de vlaggen - het protestsymbool van de boeren tijdens de stiksrofcrisis, waar onder meer veteranen aanstoot aan nemen.

„Ik neem afstand van deze agressie en bedreigingen”, reageert burgemeester Joris Bengevoord tegen ANP. „Medewerkers moeten gewoon veilig hun werk kunnen doen. Dit past totaal niet bij hoe we in Winterswijk gewend zijn met elkaar om te gaan.”