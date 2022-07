Amerikaanse centrale bank verhoogt rente opnieuw met 0,75 procentpunt

De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), heeft een verhoging van de basisrente van 0,75 procentpunt aangekondigd. Dat meldt de bank woensdag in een persbericht. Door de verhoging, die bedoeld is om de inflatie in te dammen, staat de beleidsrente nu op 2,25 tot 2,5 procent.

Aan het begin van 2021 was de prognose van de meeste Fed-bestuurders dat de rente één keer verhoogd zou worden in 2022. Maar aan het einde van dat jaar werd die verwachting aangepast naar drie renteverhogingen. Reden daarvoor was de snel stijgende inflatie. In juni werd bekendgemaakt dat de prijzen met 9,1 procent waren gestegen, de grootste stijging in de VS sinds 1981.

Dit is inmiddels de vierde renteverhoging door de Federal Reserve in een paar maanden. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo kort achter elkaar de rente verhoogd. Zo ging de basisrente in maart met 0,25 procentpunt omhoog, in mei met 0,5 procentpunt en in juni met 0,75 procentpunt. Uiteindelijk wil de centrale bank de inflatie terugbrengen naar maximaal 2 procent.

Volgens de centrale bank speelt de oorlog in Oekraïne een grote rol in de toename van de inflatie en oefent de strijd veel druk uit op de wereldeconomie. Ook in Europa is sprake van forse inflatie, door onder meer de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. Op 21 juli heeft de Europese Centrale Bank (ECB) voor het eerst in elf jaar de rente verhoogd. De verhoging van 0,5 procentpunt maakte een einde aan de negatieve rente binnen de eurozone, die sinds juni 2014 van kracht was. Ook de ECB streeft naar een inflatie van 2 procent. De inflatie in de eurozone was in juni gestegen naar 8,6 procent.

