Als je haar maar goed zit: acht veelzeggende kapsels in de kunst

Romako schilderde ook een slanke vrouw, maar haar gezicht was door het leven getekend en de manier waarop hij haar kapsel had geschilderd deed de deur dicht. Er golft weliswaar lang haar over haar arm, maar het zou net zo goed een of ander vossenbontje kunnen zijn, om over die gekke pony nog maar te zwijgen. Machtig als ze was, adviseerde Sissi iedereen die het weten wilde om je portret vooral niet door Romako te laten maken. De schilder die toch al eenzaam was nadat zijn vrouw er met een ander vandoor was gegaan en twee dochters zelfmoord hadden gepleegd, stierf verarmd in een buitenwijk van Wenen. Pas 16 jaar na zijn dood kreeg hij daar voor het eerst een solo-expositie.

Hoewel het niet erg vriendelijk is om zo negatief te doen over een portret waarop iemand toch z’n best heeft gedaan, is het ergens ook wel begrijpelijk. Na zijn dood werd Romako’s portret juist gewaardeerd omdat hij de keizerin menselijk had gemaakt, maar het kapsel – en dan vooral die pony – is dat van een vrouw wier invloed tanende is. Meer dan aan kleren en attributen toont een kapsel al sinds het begin der tijden waar je voor staat. Romako had daar rekening mee moeten houden. In de woorden van Morrissey van de band The Smiths: „I do maintain that if your hair is wrong, your entire life is wrong.”

The higher the hair, the closer to God Dolly Parton

Tegenwoordig is een kapsel een manier om je identiteit te bevestigen – of, wanneer je er niets aan doet, aan te geven dat je niet echt tevreden bent met jezelf bent – maar lange tijd was aan een kapsel af te lezen wat je maatschappelijke statuur was. Romako had de haren van Sissi aan de voorkant een beetje platgedrukt, terwijl hij ook een voorbeeld had kunnen nemen aan de portretten van bijvoorbeeld de Britse koningin Elisabeth. Daarop zag je dat je voor een beetje uitstraling haar omhoog moet duwen. Een sieraad of objecten erin: dat is ook altijd goed. In Japan werden op portretten hele verwijzingen naar seizoenen in de haren verborgen: bloemen en andere elementen verwezen naar het seizoen waarin het portret was gemaakt. Keizerin Sissi heeft op het portret van Winterhalter diamanten in haar hoogopstaande kapsel, om te accentueren dat er met haar niet te spotten valt. Bij Romako heeft ze een weinig glimmend kroontje.

Een kapsel van een vrouw die serieus te nemen is, hoort dus hoog te zijn. Dat had de Amerikaanse schilder John Singer Sargent zelf kunnen bedenken toen hij in 1883 zijn portret Madame X maakte. Leg zijn portret naast het werk dat Gustav Klimt in 1893 maakte van Marie Breunig en je ziet meteen hoe het zit. De overeenkomsten zijn frappant: ze legden beiden een vrouw vast die zich afzijdig wil houden, met een opvallende witte huid waarbij de zwarte jurk voor extra contrast zorgde.