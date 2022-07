Alle negen kinderen in de jacuzzi: weet je hoeveel douchewater dat scheelt?

Vol vooroordelen begon ik dinsdagavond aan de eerste aflevering van Een huis vol. Twee weken lang kunnen we elke avond vier families volgen, gezinnen met volgens de voice over „héél veel” kinderen.

Me dunkt, ik weet niet of de paus nog inspraak heeft bij KRO, en bij NCRV zou het me verbazen, maar dit zijn gezinsgroottes die we alleen nog kennen van één, twee generaties geleden, toen God nog niet verdwenen was en de pil nog niet uitgevonden. Familie Cudoghan uit Amsterdam: zeven kinderen. Familie Jelies uit Tollenbeek (bij Urk): negen kinderen. Familie Buddenbruck, net over de grens in Duitsland: elf kinderen en één kleinkind. Er doet nog een gezin mee, de schippersfamilie Zeldenrust met acht kinderen, maar zij komen pas woensdag, in aflevering twee aan de beurt.

Met zoveel kinderen, dacht ik, moet er wel iets van geloof meespelen, of deze families zijn wat m’n moeder ‘asociaal’ zou noemen. Zij vond haar eigen kinderschare (zes stuks) al ruim over de grens van het toelaatbare en riep bij incidentele gezinsbezoekjes buitenshuis altijd „ze zullen wel denken...” In de jaren zeventig hielden de meeste mensen het allang bij twee kinderen, dus een achterbank en een achterbak vol kinderen trok bekijks. Wat ik niet weet is of ze nou bedoelde dat het asociaal wás om zoveel kinderen op de wereld zetten (voor het milieu, de ruimte die je inneemt, het beroep op collectieve voorzieningen), of dat ouders met veel kinderen asocialen wáren. Hoe dan ook, dan weet u een beetje waarom mijn blik op dit fenomeen niet helemaal neutraal was.

Maar wat zag ik? Opgeruimde moeders, kinderen die áárdig tegen elkaar waren en vaders die er zin in hadden. Nou oké, niet overdrijven: er is ook ruzie, er zijn moeie moeders, stapels wasgoed, kinderen met een grote mond, getergde vaders die geen idee hebben waar de schone onderbroeken van hun kinderen liggen, en er wordt flink gemorst en geknoeid.

Twee herdershonden, zes katten

Gouden tijden voor de twee herdershonden die de familie Buddenbruck ook nog in huis heeft (plus zes katten en een Deense dog-pup op komst). Zij slobberen alles van de plavuizen in de keuken en lebberen kleuterhandjes schoon.

Maar toch, al met al, valt het grotegezinsleven niet tegen. Moet ik wel bij zeggen dat de camera zich concentreert op de kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. De groteren trekken hun hoodies wat verder over hun hoofd en doen hun best aan de aandacht te ontsnappen. Wat je je wel afvraagt is waar ze het van doen, het voeden, vervoeren en kleden van al die kinderen. De Amsterdamse Cudoghams zijn beide zelfstandig ondernemer. Hij schrijft boeken en filmscripts, zij heeft een kookstudio. Blijkbaar gaat dat werken rondom de elektrische bakfietsritten naar en van school best goed, want de aan huis bezorgde boodschappen zijn niet goedkoop. De Jelies hebben een minibus waarin alle kinderen passen, ze kopen ruim kiloknallers in voor de barbecue en er is snoep en chips naar ieders keuze. In elke kindermond steekt een lolly en heel gek, merkt eentje op, de baby vindt dat ook lekker.

Opblaasbare jacuzzi

Heerlijke scène is die waarin vader Jelies op vrijdagavond in zijn zelfgebouwde aanbouw de opblaasbare jacuzzi vult en de houtkachel aansteekt met Harrie, zijn enige zoon. Alle kinderen erin, weet je wel hoeveel liters douchewater dat scheelt? Wie er het blijste is? Lastig te zeggen. Vader Johan die zijn kinderen „dikke fun” ziet hebben? Of Harrie die over de badrand hangt, zijn armpjes spreidt en zegt: „Dit is gewoon het leven.”

Wacht, de vrijdagavond bij de Jelies thuis was nog niet afgelopen, er kwam nóg een memorabel moment. De oudste dochter van veertien kreeg vrienden over de vloer, inclusief haar vriendje. Enthousiast dat vader Johan over zijn schoonzoon is. Zo knap, zo lief, van hem mag hij blijven. Nee, deze vader weet wel wat doodknuffelen is.