Zwart gat ontstond niet uit een explosie maar na een stille dood

Zo’n honderdzestigduizend lichtjaar van de aarde is een bijzonder zwart gat gevonden met de Very Large Telescope (VLT) in Chili. Dit zwarte gat ontstond niet met een gigantische explosie van een opgebrande zware ster, de gangbare theorie voor het ontstaan van zwarte gaten.

Dit variant, met de naam VFTS 243, ontstond juist toen een zware ster stilletjes binnen enkele seconden verdween. Dat zwarte gaten ook zonder knal kunnen ontstaan, wordt al zo’n twintig jaar geopperd door astronomen wereldwijd, maar hard bewijs ontbrak nog. Een internationale groep astronomen, onder wie wetenschappers uit Amsterdam, beschreef de vondst deze week in het blad Nature Astronomy.

Zwarte gaten zijn geen gaten. Het zijn objecten in de ruimte die zó extreem massief zijn, dat niets wat te dichtbij komt aan hun zwaartekracht kan ontsnappen. Zelfs licht niet. Uit berekeningen aan de Melkweg, het sterrenstelsels dat de aarde huisvest, blijkt dat er alleen al in de Melkweg honderden miljoenen zwarte gaten moeten zijn.

Extreem samengedrukt

Volgens het gangbare idee ontstaan zwarte gaten dus met een gigantische explosie. Wanneer een zware ster door zijn brandstof heen is en het loodje legt, kan hij niet meer genoeg weerstand bieden tegen de zwaartekracht. De buitenste lagen van de ster slingeren dan naar buiten met snelheden tot maar liefst veertigduizend kilometer met seconde. Zo’n explosie heet een supernova. De sterkern die overblijft stort ineen tot een massief, extreem samengedrukt object: een zwart gat.

Maar bij het nu gevonden zwarte gat VFTS 243 ontbreken sporen van een supernova. Het zwarte gat bevindt zich in de Grote Magelhaense Wolk, een sterrenstelsel dat om de Melkweg cirkelt. Daar draait het zwarte gat, met een massa minstens negen keer die van de zon, om een heldere nog ‘levende’ ster. „Normaal zou het pas gevormde zwarte gat een harde schop gekregen hebben door de explosie”, zegt Tomer Shenar. Hij is astronoom aan de Universiteit van Amsterdam en hoofdauteur van de studie. „Daardoor verandert de baan van het zwarte gat om de nog levende ster. De baan wordt dan elliptisch. Maar die van VFTS 243 is bijna perfect rond.”

Als er geen supernova plaatsvond, wat gebeurde er dan wel? „Al zo’n twintig jaar volgt uit computerberekeningen aan de evolutie van sterren dat sommige zware sterren in plaats van met een knal, juist een stille dood sterven”, gaat de astronoom verder. „Zij verdwijnen binnen enkele seconden terwijl ze stilletjes ineenstorten tot een zwart gat.” Dat heet het direct collapse-scenario. „We weten nog niet precies waardoor dat komt. Sterevolutie is van zo veel factoren afhankelijk.”

Direct bewijs

Christiaan Brinkerink, sterrenkundige aan de Nijmeegse Radboud Universiteit: „Bijzonder is nu dat er een systeem waargenomen is dat alleen met dat scenario kan worden verklaard. Dit is het meest directe bewijs tot nu toe.”

Het nu gevonden zwarte gat was overigens lastig te detecteren. Shenar: „Normaal verraadt röntgenstraling de aanwezigheid van een zwart gat. Dat wordt uitgestraald wanneer materie van de begeleidende ster naar het zwarte gat stroomt. Maar VFTS 243 staat te ver van zijn ster voor die interactie.”

Hoe zag het team astronomen VFTS 243 dan wel? „We hebben zes jaar lang bewegingen van bijna duizend sterren gemonitord met de Very Large Telescope. Daarin zochten we naar sterren die afwijkend bewegen dan je zou verwachten op basis van hun massa. Zo konden we sterren die mogelijk rondom een ’onzichtbaar’ zwart gat cirkelen eruit filteren en analyseren.”