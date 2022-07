Zeker vijf doden bij bestorming VN-gebouw door demonstranten in Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn zeker vijf doden gevallen en vijftig mensen gewond geraakt bij een protest tegen de Verenigde Naties (VN). Dat heeft een woordvoerder van de Congolese overheid bevestigd op Twitter. Het protest liep uit de hand toen een deel van de demonstranten een VN-gebouw bestormde en aan het plunderen sloeg. Persbureau Reuters schrijft dat twee demonstranten omkwamen door kogels die VN-vredesbewakers afvuurden.

Het drama voltrok zich op de tweede dag van de protesten, in de uiterst oostelijk gelegen stad Goma, tegen de Rwandese grens. De bevolking keerde zich tegen de VN-vredesmissie Monusco, die sinds 2010 is gestart om — volgens de demonstranten vergeefs — vrede en stabiliteit te brengen in het door militiegeweld geteisterde land. Maandag drongen honderden actievoerders het VN-gebouw binnen, waar ze plunderden en eisten dat de vredesmissie ten einde komt en VN-mensen hun spullen pakken.

Dinsdag escaleerden de spanningen. VN-vredesbewakers losten volgens een ooggetuige schoten op een „grotendeels rustige” massa, waarbij twee doden vielen en zeker twee gewonden, aldus Reuters. Volgens diezelfde getuige heeft het Congolese leger, dat ook naar het protest was getrokken, geen schoten gelost. Het Franse persbureau AFP schrijft dat één jonge demonstrant in het hoofd is geraakt door een kogel uit het VN-gebouw. Hoe de andere mensen om het leven kwamen is niet bekend.

De situatie in het oosten van Congo is hachelijk, met continue gewelddadige confrontaties tussen gewapende milities en lokale troepen. Zij willen allemaal profiteren van de grondstoffen in het Afrikaanse land, zoals koper, goud en diamanten. Monusco is er naar eigen zeggen om Congolese burgers te beschermen en om de Congolese overheid te ondersteunen in haar pogingen daartoe. Niettemin is de vredesmissie volgens een woordvoerder van de overheid inmiddels begonnen zich terug te trekken.