Nieuw platenlabel: ‘Wij zeggen tegen queer artiesten: laat het zien’

Onlangs werd Darling Records opgericht, het eerste Nederlandse label – afdeling van een platenmaatschappij – voor ‘queer’-artiesten. Internationaal gezien is Darling Records niet het eerste label voor mensen uit de lhbtq-gemeenschap, maar wel het eerste dat is opgericht door een grote platenmaatschappij, Sony Music.

Initiatiefnemer Peter van Vught en Sony willen ‘openheid’ in de muziekindustrie stimuleren. „Het was lang gewoon dat artiesten van een platenmaatschappij te horen kregen dat ze hun geaardheid maar voor zich moesten houden”, zegt Van Vught. „Denk aan George Michael of Ricky Martin. Bij ons geldt het omgekeerde: laat het vooral zien.”

Darling Records heeft tot nog toe één liedje uitgebracht, van Van Vught zelf, onder de artiestennaam Darling Peter. Hij produceerde een nieuwe versie van ‘It’s Raining Men’ van The Weather Girls, een klassieker uit de homoseksuele nachtclubs. Van Vught veranderde de tekst: drag-queen Envy Peru en de Britse zangeres Vula zingen nu ‘It’s Raining Men! Them! Femme!’ en verwijzen naar de ‘queer’-identiteit.

Feest-organisator

Van Vught (39) groeide op in een boerderij in Brabant. Als 24-jarige kwam hij naar Amsterdam en ontdekte het nachtleven. Voor popzaal Paradiso organiseerde hij queer-feesten, hij was een van de oprichters van het Milkshake-festival en organiseert evenementen rond Pride, de ere-week voor de lhbtq-gemeenschap die 30 juli begint. Van Vught is ook dj en producer.

Toen hij ‘It’s Raining Men! Them! Femme!’ had opgenomen kreeg hij medewerking van Sony, dat wel een label voor lhbtq-artiesten wilde beginnen. Volgens Van Vught, die de artiesten uitzoekt, moet het ‘dna’ van Darling Records nog worden ontwikkeld. „Ik organiseer feesten waar iedereen kan experimenteren met genderidentiteit, met kleding, met elkaar. Het is een vorm van educatie, mensen ontdekken er iets over zichzelf. Dat idee wil ik voortzetten in Darling Records, de concrete aanpak daarvan gaan we nog uitwerken.”

Hij ziet veel talent in Nederland, maar richt zich niet exclusief op het eigen land. Hij kiest ook niet uitsluitend artiesten die zelf tot de lhbtq-gemeenschap horen, ook ‘supporters’ zijn welkom. „Denk aan zangeressen als Kylie Minogue of Jessie Ware. Zij zetten zich in voor mensen met diverse geaardheden, zij horen bij de scene waarop we ons richten.” Sony Music heeft al de internationaal beroemde Lil Nas X onder contract, een van de eerste openlijk homoseksuele rappers. „We willen een ‘community’ worden. Het gaat ons niet om kwantiteit maar om mensen die bij ons passen.”

Als dj komt Van Vught in Europese streken waar de lhbtq-rechten minder goed geregeld zijn dan in Nederland. Is hij van plan om artiesten uit die landen een kans te bieden? „Ik draai binnenkort op het Sziget Festival, in Hongarije, waar de rechten voor lhbtq-ers behoorlijk zijn ingeperkt. Sziget heeft al 22 jaar een queer-podium, dus er is genoeg talent. Ik ben benieuwd welke artiesten ik daar tegenkom. Wie weet is er iemand bij die ik graag uitnodig.” Voor Van Vught is deze baan een droom die uitkomt. „Als kind op de boerderij fantaseerde ik over twee dingen: zelf muziek maken en muziek van anderen uitbrengen.”

Pride Amsterdam: 30/7 tot 7/8. Op 7/8 doet Darling Peter een dj-set op de Dam in Amsterdam, om 21u. Info: : 30/7 tot 7/8. Op 7/8 doet Darling Peter een dj-set op de Dam in Amsterdam, om 21u. Info: pride.amsterdam