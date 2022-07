Met de Franse eigenaresse van het vakantiehuisje mail ik wat heen en weer over de data. We maken blijkbaar allebei gebruik van Google translate. Als ik mijn mail open, lees ik haar aanhef:

„Goedenavond verdieping”.

