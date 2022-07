UWV: kosten voor uitkeringen stijgen volgend jaar met 1,8 miljard euro

De kosten van uitkeringen stijgen het komend jaar naar verwachting met 1,8 miljard euro. Dat concludeert het UWV dinsdag in haar jaarlijkse Juninota. Het grootste deel van de stijging (1 miljard euro) komt door de verwachte toename van het aantal WIA-uitkeringen, voor arbeidsongeschikten. In 2022 was de totale kostenstijging van uitkeringen voor het UWV nog 93 miljoen euro.

Het aantal WIA-uitkeringen stijgt naar verwachting met 57.200 nieuwe verstrekkingen. Het UWV heeft daar momenteel geen verklaring voor, maar zegt tegen Trouw onderzoek te doen en er na de zomer „meer over te kunnen zeggen”.

UWV-voorzitter Maarten Camps liet in april aan NRC weten dat de behoefte van mensen aan medische beoordelingen bij het UWV blijft groeien. Dat komt volgens hem onder meer door de vergrijzing van de beroepsbevolking: naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op arbeidsongeschiktheid toe. Door de stijgende AOW-leeftijd in 2023 – met drie maanden – neemt ook het absolute aantal werkenden toe, en daarmee ook de groep potentiële uitvallers.

Ook onderbezetting bij het UWV speelt een rol. De overheidsinstantie verstrekt steeds vaker WIA-voorschotten omdat ze „minder claimbeoordelingen op tijd kan verrichten”, staat in de Juninota. Mensen hoeven deze voorschotten, als blijkt dat zij toch kunnen werken, niet terug te betalen. Camps zei in april dat het UWV „de vraag naar beoordelingen” vorig jaar al niet aankon. „En dan groeit die vraag ook nog eens.” In januari bleek dat het UWV – tegen de wet – door het tekort aan verzekeringsartsen negentien arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toekende zonder de beoordeling van een arts.