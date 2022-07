TikTok en Kardashians dringen Instagram in het defensief: ‘Maak Insta weer Insta’

Het woord TikTok viel niet, in het korte filmpje dat Insta-gram-topman Adam Mosseri dinsdag verspreidde op Instagram en Twitter. Maar uit alles wat Mosseri in de video zei bleek dat Instagram de hete adem in de nek voelt van de populaire video-app uit China.

Nerveus lijkt Instagram ook omdat het sociale medium kritiek heeft gekregen van prominente socialmediapersoonlijkheden Kylie Jenner (360 miljoen volgers op Instagram) en haar halfzuster Kim Kardashian (326 miljoen volgers).

Jenner en Kardashian hadden maandag de oproep ‘Make Instagram Instagram again’ op het platform gedeeld. „En probeer niet tiktok te zijn, ik wil gewoon leuke foto’s van mijn vrienden zien.”

Onvrede bij zulke machtige gebruikers kan een platform niet makkelijk negeren. Op Twitter werd er meteen aan herinnerd dat toen Jenner in 2018 schreef dat ze berichtendienst Snapchat nooit meer bekeek, de beurswaarde van het bedrijf meteen daalde met 1,3 miljard dollar (1,28 miljard euro).

Instagram, net als Facebook en WhatsApp onderdeel van Meta, is aan het „experimenteren met veranderingen aan onze app”, zei Mosseri tot de ruim 1,2 miljard Instagram-gebruikers. „We krijgen veel bezorgde reacties van jullie.”

Als je nieuwe dingen ziet, waarschuwde hij, zoals een ‘post’ over het hele scherm, is dat een test die slechts een paar procent van de gebruikers te zien krijgt. „Het idee is dat het, niet alleen voor video’s maar ook voor foto’s, een leukere ervaring is. Maar het is nog niet goed.”

Een ander punt van zorg bij gebruikers is dat op Instagram, oorspronkelijk een foto-app, video steeds prominenter wordt. „We blijven foto’s steunen”, verzekert Mosseri. „Maar ik moet eerlijk zijn: Instagram zal hoe dan ook steeds meer een video-app worden.”

Verder vertelt Mosseri dat gebruikers meer posts zullen krijgen van mensen of instellingen die ze niet volgen of kennen, op basis van algoritmes aanbevolen door Instagram. En dat betekent dat foto's en filmpjes van vrienden en bekenden daardoor enigszins verdrongen worden. „Dat is een van de meest effectieve manieren om creatieve gebruikers een groter bereik te bezorgen. De wereld verandert, en wij moeten mee veranderen.”