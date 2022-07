Satellietbedrijven fuseren om vuist te maken tegen Musk en Bezos

Tientallen satellieten schiet Elon Musk elke maand de ruimte in. Zondag lanceerde SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van de Tesla-oprichter en miljardair, opnieuw een raket die bijna vijftig satellieten zo groot als een flinke eettafel in een baan om de aarde bracht.

De lancering in Florida was de vijfde in juli en de 33ste in 2022. Zo bouwt Musk in rap tempo aan een netwerk van duizenden satellieten genaamd Starlink. Inmiddels zit hij op 2.700. Samen moeten die breedbandinternet bieden op afgelegen plaatsen. Denk aan: videobellen op de noordpool, in de woestijn, op volle zee.

Musk is niet de enige miljardair die zo’n ‘megaconstellatie’ wil bouwen. Ook Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft dat plan. Hij noemde zijn project Kuiper Systems, naar de Nederlands-Amerikaanse astronoom Gerard Kuiper (1905-1973).

Tegen die achtergrond van immense investeringen door techmiljardairs fuseren de Franse satellietaanbieder Eutelsat en de Britse concurrent OneWeb. Dinsdag maakten beide bedrijven bekend hoe zij precies willen fuseren.

Eutelsat betaalt de eigenaren van OneWeb in aandelen. Dat zijn onder meer de Britse staat – die OneWeb in 2020 redde van een faillissement – en de Indiase miljardair Sunil Bharti Mittal. Eutelsat is deels van de Franse staat; een Chinees staatsfonds heeft een kleiner belang. Het fusiebedrijf komt voor 50 procent in handen van de OneWeb-eigenaren en voor 50 procent van de Eutelsat-aandeelhouders.

De Britse regering meldde dinsdag dat het garanties heeft bedongen bij de overname met betrekking tot de staatsveiligheid – Chinese toegang tot westerse technologie, de werkgelegenheid en de vestiging van een hoofdkantoor in Londen.

Volgens Eutelsat (1.200 medewerkers) en OneWeb (600) haalt het fusiebedrijf in 2022-2023 een omzet van 1,2 miljard euro en een bruto resultaat van 700 miljoen.

De naam van Elon Musk staat nergens in de aankondiging van Eutelsat en OneWeb, maar de hele deal ademt de wens samen sterker te staan tegenover Starlink en andere concurrenten.

GEO en LEO

Eén manier is door de twee vormen van satellietcommunicatie die de Fransen en Britten leveren slim te combineren. Als een van de weinige aanbieders beschikt het fusiebedrijf over zogeheten GEO- én LEO-satellieten.

Eutelsat heeft 36 grotere satellieten die zich op pakweg 35.000 kilometer van de aarde bevinden. Dat zijn de GEO-satellieten: ze volgen een geostationaire baan. Ze draaien mee met de aarde en staan op een vaste plek boven het aardoppervlak. Eutelsat geeft zo onder meer zevenduizend tv-kanalen door aan 1 miljard tv-kijkers.

Het Brits-Franse bedrijf moet snel investeren in moderne ‘lage’ satellieten om aan te haken bij de techmiljardairs

Waar Eutelsat GEO-satellieten bezit, heeft OneWeb satellieten die dichter bij de aarde staan. Deze low earth orbit (LEO) draaien een baan rond de planeet – soms om de polen, soms om de evenaar – op een paar honderd tot 1.200 kilometer hoogte. Door de kleinere afstand kennen de LEO-satellieten veel minder vertraging in de communicatie. Je hebt er wel veel meer van nodig om een netwerk te bouwen dat de aarde kan omspannen. SpaceX en Kuiper maken ook gebruik van LEO-satellieten.

OneWeb heeft 428 LEO-satellieten in de ruimte. Dat hadden er een kleine 500 moeten zijn. In maart werd echter op het laatste moment de lancering van een Russische raket met OneWeb-satellieten vanaf basis Baikonoer in Kazachstan geannuleerd. OneWeb zag dat als straf voor de Britse steun aan Oekraïne.

De satellieten worden nu eind dit jaar gelanceerd door concurrent SpaceX. Het kost OneWeb tijd die het eigenlijk niet heeft. De vloot is relatief oud. Moderniseren om bij te blijven is noodzaak. Partner Eutelsat ziet dat: het zou 3 tot 5 miljard euro willen investeren in de LEO-vloot. Eutelsat heeft al gezegd de komende twee jaar geen dividend uit te keren.

Beleggers in Eutelsat waren maandag en dinsdag not amused over de acquisitie. Op de beurs van Parijs kelderde het aandeel van 10,41 euro (slotkoers vrijdag) naar rond 7 euro op dinsdag.