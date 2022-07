Rusland wil eigen tribunaal oprichten

Rusland wil een eigen tribunaal opzetten om oorlogsmisdaden in Oekraïne en andere mensenrechtenschendingen te vervolgen. Moskou erkent het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag niet meer, maar ziet wel heil in een hof onder eigen auspiciën.

Afgevaardigden uit Iran, Syrië en Bolivia moeten zitting gaan nemen in het hof. Rusland ziet die landen als „onafhankelijk” omdat ze geen partij zijn in de oorlog tegen Oekraïne, hoewel de landen tevens Russische bondgenoten zijn. Verder hoopt Rusland op steun van voormalige Sovjet-landen en BRIC-leden (Brazilië, China, India en Zuid-Afrika).

De plannen voor een nieuw tribunaal werden maandag aangekondigd door het hoofd van de Russische onderzoekscommissie, Aleksandr Bastrykin. Hij maakte tevens bekend dat Rusland momenteel aan meer dan 1.300 strafzaken werkt tegen 400 personen. Onderwerp van onderzoek zijn de „vertegenwoordigers van het militaire en politieke leiderschap in Oekraïne” en bepaalde strijdkrachten. Ook loopt een Russisch onderzoek naar ‘huurlingen’ of buitenlandse miltairen in Oekraïne, onder wie ook Nederlanders.

Om hoeveel huurlingen het zou gaan is niet bekend, het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat via een woordvoerder weten dat het niet op de hoogte is gesteld door Rusland, en dat er ook geen verzoek tot consulaire bijstand is gedaan. Wie in Oekraïne is, hoeft dat niet aan een ambassade te melden.

Bastrykin sprak eveneens over Britse, Amerikaanse, Canadese en Georgische staatsburgers die worden onderzocht voor huurlingenactiviteiten. Eerder dit jaar zijn twee Britten en een Marokkaan in de zelfverklaarde ‘Volksrepubliek Donetsk’ ter dood veroordeeld voor „medeplichtigheid aan criminele activiteiten” in Oekraïne. Oekraïne heeft verklaard dat deze militairen gewoon onderdeel waren van het leger.

Het ICC in Den Haag doet onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in Oekraïne. In mei is een 42-koppig team, het grootste in de geschiedenis van het Hof, naar Oekraïne gestuurd om bewijsmateriaal te verzamelen en veilig te stellen.

Symbool van de Russische wandaden tegen de Oekraïense burgerbevolking werd de bezetting van de voorstad Boetsja, maar het zal waarschijnlijk jaren duren voor deze gebeurtenissen berecht worden. Als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne zijn volgens de VN zeker 5.110 burgers om het leven gekomen.