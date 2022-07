Rusland kondigt terugtrekking uit ruimtestation ISS aan

Rusland wil zich na 2024 terugtrekken uit het internationale ruimtestation ISS. Dat melden internationale persbureaus. De nieuwe baas van de Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos, Joeri Borisov, zei dinsdag dat Rusland aan een eigen ruimtestation werkt. Het International Space Station (ISS) is een gezamenlijk project van de Verenigde Staten, Rusland, Europa, Canada en Japan en draait sinds 1998 in een baan om de aarde.

Borisov was tot voor kort vicepremier en werd twee weken geleden door het Kremlin benoemd tot nieuwe ruimtebaas. Rusland hint al langer op het staken van de deelname aan het ISS, maar de beslissing om „na 2024 te stoppen” is nu definitief genomen, zei Borisov dinsdagmiddag in een gesprek met president Vladimir Poetin. Die reageerde goedkeurend.

Sinds Rusland oorlog voert in Oekraïne had de vorige baas van Roskosmos al meerdere malen gedreigd de samenwerking op te zeggen en zei hij zelfs dat Rusland het ISS zou kunnen laten vergaan. Ook deelde de ruimtevaartorganisatie een filmpje waarin het Russische deel van het ruimtestation werd losgekoppeld en andere astronauten daardoor alleen achterbleven in het heelal.

Russisch-Amerikaanse vluchten

Toch sloten de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en Rusland eerder deze maand nog een nieuwe overeenkomst over gezamenlijke vluchten naar het ISS vanaf komende herfst. Het is de bedoeling dat twee Amerikaanse astronauten zullen meevliegen met Russische Sojoez-raketten en twee Russische kosmonauten voor het eerst zullen meegaan met Amerikaanse SpaceX-raketten.

Volgens Borisov zal Rusland zich houden aan de verplichtingen jegens de partners van het ISS alvorens zich terug te trekken uit het project. De NASA liet dinsdagmiddag weten nog niks gehoord te hebben van Roskosmos over het besluit de deelname aan het internationale ruimtestation te staken. „Er is nog niks officieel”, zei NASA-baas Robyn Gatens volgens Reuters.