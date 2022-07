Plastic tasjes zijn gemaksvoedsel voor bacteriën in zoet water

Sommige in zoetwatermeren voorkomende bacteriën groeien sneller op stoffen uit plastic tasjes dan op takken en bladeren. Dat blijkt uit onderzoek met watermonsters uit 29 Scandinavische meren. De bacteriën breken de koolstofverbindingen afkomstig uit afbraakproducten van plastic af om als voeding te gebruiken. Het verrijken van meren met bepaalde soorten bacteriën kan wellicht helpen plasticvervuiling in het water te verminderen, schrijven onderzoekers van de Universiteit van Cambridge dinsdag in het tijdschrift Nature Communications.

Dat de bacteriën, voornamelijk Acinetobacter, Exiguobacterium en Brevundimonas, een voorkeur hebben voor koolstofverbindingen uit plastic boven natuurlijke koolstofbronnen komt doordat koolstof uit het plastic gemakkelijker toegankelijk is voor de bacteriën, schrijven de onderzoekers. Ze groeien gemiddeld 1,72 keer sneller op dit ‘gemaksvoedsel’. Het effect varieert, afhankelijk van de diversiteit van de bacteriesoorten in een meer – in meren met meer verschillende soorten werd plastic vervuiling beter afgebroken.

„Het is alsof het zwerfplastic de eetlust van de bacteriën op gang brengt”, zegt Andrew Tanentzap, een van de auteurs van de studie, in een persbericht. „De bacteriën gebruiken het plastic eerst als voedsel, omdat het gemakkelijk is om af te breken, en vervolgens zijn ze beter in staat om het moeilijker voedsel af te breken: het organische materiaal in het meer.”

Zonlicht nabootsen

Het plastic in het onderzoek is polyethyleen met lage dichtheid (LDPE), het meest voorkomende plastic dat in zoet water wordt aangetroffen. De onderzoekers sneden plastic tasjes in stukken en bewerkten die met lampen die zonlicht nabootsen. Ook werden de stukken flink geschud, zodat de koolstofverbindingen loskwamen. Ze voegden beetjes van dit ‘plasticwater’ toe aan watermonsters uit de meren en vergeleken de bacteriële activiteit met controlemonsters zonder toegevoegd plastic. Ze bekeken ook of de verhoogde groei enkel veroorzaakt werd door extra aanwezige koolstof, of dat er echt efficiëntere groei plaatsvond. Dat laatste bleek het geval.

„Dit is interessant onderzoek en de resultaten lijken me heel robuust”, zegt Helge Niemann, die aan het NIOZ onderzoek doet naar de microbiële afbraak van plastics in zee. „Dat bacteriën de door uv-licht opgeknipte korte koolstofketens in de afbraakproducten van plastic kunnen verwerken was bekend. Dat ze er ook een voorkeur voor hebben is nieuw inzicht. Ze hebben gecompliceerde chemische metingen gedaan om te zien hoe ‘lekker’ de koolstof is voor de bacteriën en dit blijkt fastfood te zijn.” Het verrast hem niet helemaal. Bij plastics in zee waar hij zelf onderzoek naar doet lijkt een vergelijkbaar effect zichtbaar te zijn.

Het onderzoek is geen uitnodiging om plastic tasjes gewoon maar in het water te laten waaien. De bacteriën doen niets met de giftige stoffen die ook in het plastic zitten dus het is nog steeds slecht voor het milieu, schrijven de onderzoekers. Ook Niemann benadrukt dit. „Dit is hoopgevend, maar niet de oplossing voor het plasticprobleem.”