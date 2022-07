Personeelskrapte bezorgt Randstad recordomzet

Voor geen enkele werkgever is de krapte op de arbeidsmarkt leuk. Behalve voor uitzendconcern Randstad. Dat profiteert volop van de grote vraag naar personeel.

Het uitzendconcern uit Diemen boekte in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van bijna 6,9 miljard euro, aldus dinsdag gepubliceerde cijfers. Dat is 13 procent meer dan een jaar eerder. Over geheel 2021 boekte het concern een recordomzet van 24,6 miljard euro. Ook dit kwartaal spreekt Randstad van „een record”. De nettowinst van het uitzendconcern, ook eigenaar van merken als Tempo-Team, Monsterboard en Yacht, steeg dit kwartaal met 11 procent naar 196 miljoen euro.

Volgens topman Sander van ’t Noordende schakelen bedrijven Randstad vanwege de grote vraag naar personeel steeds vaker in om medewerkers te werven. Het was de eerste keer dat hij de financiële presentatie deed. Van ’t Noordende nam begin dit jaar het stokje over van Jacques van den Broek als bestuursvoorzitter van Randstad.

Beleggers waren minder tevreden. Bij opening van de beurs dinsdagochtend daalde de koers van het aandeel Randstad 4 procent.

Dat Randstad nu profiteert van de grote vraag naar personeel, komt naar eigen zeggen mede door de data die het uitzendconcern al jaren verzamelt. Van miljoenen mensen wereldwijd weet Randstad niet alleen wat hun opleidingsniveau of werkervaring is, maar bijvoorbeeld ook welk werk ze het liefst zouden doen. En of ze binnenkort van baan willen wisselen. Zulke gegevens verzamelt het concern via enquêtes.

Daardoor weet Randstad niet alleen voor welke vacatures in welke sectoren potentieel de meeste interesse is. Ook zegt het zo werkzoekenden sneller en beter aan openstaande functies te kunnen koppelen.

Zoektocht

Natuurlijk moet ook Randstad zelf zien te navigeren op een krappe arbeidsmarkt, zegt analist Konrad Zomer, die voor ABN Amro het uitzendconcern volgt. Maar in tegenstelling tot andere bedrijven kan Randstad een „zoektocht op touw zetten” aan de hand van miljoenen gegevens. „Voor Randstad is het bovendien de corebusiness.” Bedrijven zullen hun zoektocht naar personeel ook sneller uitbesteden als zoeken ze veel tijd, moeite of geld kost. Zomer: „Dus het netto-effect is voordelig.”

Ook als de lonen stijgen door de personeelskrapte, profiteert de uitzendbranche. Afgelopen half jaar werden in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) loonsverhogingen van gemiddeld 3,1 procent afgesproken. „En hoge lonen zijn gunstig voor uitzenders”, aldus Zomer. Het bedrag dat een uitzendbureau verdient, hangt vaak af van het salaris dat een uitzendkracht krijgt bij het bedrijf waar hij of zij aan de slag gaat. Een hoger salaris betekent dan meer marge voor het uitzendbureau.

De krapte op de arbeidsmarkt is onverminderd hoog. Tegenover elke 100 werklozen staan 133 vacatures. De schaarste aan personeel zal in de toekomst alleen maar groter worden, verwachten deskundigen. De beroepsbevolking zal waarschijnlijk krimpen: de komende jaren gaan meer mensen met pensioen dan erbij komen op de arbeidsmarkt.

Een recessie kan de vraag naar personeel wel – tijdelijk – afremmen. In juni liep de werkloosheid wat op, naar 3,4 procent van de beroepsbevolking. Twee maanden eerder was dat nog 3,2 procent. Toch is volgens experts van ‘afkoeling’ van de verhitte arbeidsmarkt nog geen sprake.

Al wordt, door bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank, wel degelijk rekening gehouden met de mogelijkheid van een recessie. De economische vooruitzichten voor de rest van dit jaar zijn aanzienlijk verslechterd, mede door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Dat kan betekenen: oplopende werkloosheid.

Dat heeft direct effect op een bedrijf als Randstad. Want macro-economische ontwikkelingen „sijpelen door naar het personeelsbeleid van bedrijven”, aldus Zomer. „En vervolgens naar het aantal plaatsingen dat uitzendbureaus kunnen doen.”

Het is in de uitzendbranche lastig ver vooruit te kijken, zegt hij. „De voorspelbaarheid is laag. Als morgen paniek uitbreekt, stoppen bedrijven eerst met mensen aannemen.”

Volgens Van ’t Noordende is Randstad in staat „snel en effectief” te reageren „te midden van een ongekende macro-economische omgeving”.