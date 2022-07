Opvallen tussen het superheldengeweld

Fans van superhelden, fantasy en sciencefiction konden zich na een coronapauze van twee jaar eindelijk weer uitleven tijdens Comic Con in de Amerikaanse stad San Diego. Tijdens de beurs voor strips, films, tv-series en popcultuur lopen veel mensen verkleed als hun favoriete held (of schurk) door het gebouw. Voor Hollywood-studio’s en streamingdiensten is het evenement een belangrijk moment om hun waar aan de man te brengen. Bezoekers staan vele uren in de rij om een panel bij te wonen waarin acteurs, producenten en regisseurs over hun film of serie vertellen.

Zo werd de strijd tussen twee aankomende fantasyseries verder opgevoerd: HBO kwam met het team van de langverwachte Game of Thrones-spin-off House of the Dragon naar Comic Con, terwijl Amazon groots uitpakte met de promotie van The Lord of the Rings: The Rings of Power (de duurste tv-serie ooit gemaakt). Beide serieblockbusters worden vlak na elkaar gelanceerd: House of the Dragon begint op 22 augustus op HBO Max, The Rings of Power gaat op 2 september van start bij Prime Video.

Superheldenreus Marvel, onderdeel van Disney, liet ondertussen trailers zien voor aanstaande producties; van de serie She-Hulk: Attorney at Law tot Black Panther: Wakanda Forever. Die laatste titel heeft door het ontbreken van Chadwick Boseman een emotionele laag: de hoofdrolspeler van de eerste Black Panther-film overleed in 2020.

Marvel Studios-baas Kevin Feige presenteerde verder zijn plannen voor de komende jaren. Hoewel er meer kritiek komt op de dalende kwaliteit van de vele Marvel-producties, lijkt er aan de dominantie van de producent voorlopig geen einde te komen: naast films is er nu ook een constante stroom aan superheldenseries voor streamingdienst Disney+. Zo gaat Samuel L. Jackson wederom agent Nick Fury spelen, ditmaal in de serie Secret Invasion (te zien in voorjaar 2023). Maar Feige kijk verder vooruit: zo kunt u in 2025 naar de films Avengers: The Kang Dynasty en Avengers: Secret Wars.

Tijdreizende krantenmeisjes

Voor nieuwe genreseries is het moeilijk om op te vallen tussen franchises als Star Wars. Neem de nieuwe serie Paper Girls, die vanaf 29 juli te zien is op Prime Video. Het team van deze serie was ook op Comic Con, maar kreeg niet veel aandacht. En dat terwijl het absoluut geen kleine serie is. In potentie kan het zelfs Stranger Things achterna gaan. Net als de megahit van Netflix is Paper Girls een uitgekiende mix van genres met jonge personages die wonen in het Amerika van de jaren tachtig.

Vier krantenbezorgsters komen in deze mix van scifi-thriller en coming-of-agedrama terecht in een tijdreisavontuur. De meiden gaan van 1988 naar 2019 en treffen daar volwassen versies van henzelf.

Paper Girls is gebaseerd op een gelijknamige strip die veel kanten op vliegt. Dat zie je terug in de serie: het ene moment zijn er gigantische robots in beeld, een paar scènes later voeren de meiden een ongemakkelijk gesprek over menstruatie. Zulke kleine momenten zijn belangrijk, want tussen al het superheldengeweld val je misschien meer op door menselijkheid.