Op zoek naar postume roem voor vader, tv-presentator Aad van den Heuvel

De dood van televisie-journalist Aad van den Heuvel in juni 2020 op 84-jarige leeftijd is tamelijk onopgemerkt gebleven. Geen uitgebreide necrologie in alle kranten, geen ingelast televisieprogramma met de highlights uit zijn carrière: de reportages voor actualiteitenrubriek Brandpunt, De alles is anders show, Ook dat nog!

Groter nieuws verdrong zijn sterven, de corona-epidemie was net uitgebroken en daar ging even alle aandacht heen. De stille trom waarmee hij ging, vinden zijn kinderen een gemis. Het was het idee van zoon Mark van den Heuvel – dagbladjournalist – om een „monument” op te richten voor de man die hij een „journalistiek icoon” noemt, of Aad, maar nooit ‘vader’. Zijn zus Caroline – reporter van EenVandaag – werkte mee en dat resulteerde in de film Dit was Aad, goedenavond die maandagavond werd uitgezonden (KRO-NCRV).

Probleem waarop de kinderen stuiten: van Aads highlights is niet zoveel bewaard gebleven. Meteen een domper bij binnenkomst in de hal van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Tal van Grote Namen en Gezichten zijn verenigd op de Wall of Fame, maar niet die van Aad van den Heuvel. Hoe kan dat nou, vraagt Caroline.

Kussentje

Tja, zegt de conservator, er zijn criteria voor wie daar wel of niet komt te hangen. Een grote journalistieke prijs helpt, maar die won Aad nooit. Vandaar. Een postume oeuvreprijs lijkt de dochter niet meer dan redelijk. De conservator heeft wel wat memorabilia in het archief gevonden. Een luciferdoosje met opschrift: Brandpunt gloeit na. Een Ook dat nog!-kussentje. Een decortekening.

De kinderen moeten op zoek naar andere iconen die ze superlatieven kunnen ontlokken. Tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk is een jeugdvriend van Mark, 45 jaar geleden voetbalden ze zomers op een eilandje bij Loosdrecht, en soms was Aad daar ook, mits hij niet op een van zijn verre reizen was voor televisie. Zoon Mark doet een voorzet: Was Aad met zijn Alles is anders-show soms de founding father van De wereld draait door? Matthijs van Nieuwkerk schiet in de lach en hoeft alleen maar in te koppen. „Daar zit iets in.”

Cabaretier Youp van ’t Hek was in 1983 het „stukje amusement” in de show van Aad van den Heuvel. Zoon Mark veronderstelt dat zijn vader een heel belangrijk man is geweest voor Youp. Die ontkent dat niet, zijn optreden in die show was een „belangrijk minuutje" in zijn carrière. Daarna is hij nooit meer niet uitverkocht geweest. Producent Joop van den Ende roemt Aads neus voor het „harde nieuws” en prijst hem ervoor dat hij die neus niet ophaalde voor „meer consumentachtige journalistiek”.

Televisie-journalisten Fons de Poel en Catherine Keyl begonnen hun loopbanen naast Aad van den Heuvel bij Brandpunt. En zij stellen nou net de goede vragen aan zijn kinderen. Fons de Poel aan Mark: „Vond je Aad goed?”. Nou en of. „Aad was een pionier. En pioniers zijn nooit thuis, maar altijd aan het pionieren.” Catherine Keyl aan Caroline: „Was hij eigenlijk een leuke vader?” Aad was van de wereld, zegt zij. „De wereld eigende hem toe en blies hem op tot iconische proporties.” Het lijkt of zijn kinderen dat ná zijn dood zelf nog een keer dunnetjes overdoen.

Moedeloos voorwaarts

Later op de avond kwam presentator Kefah Allush in De kist (EO) met een grafkist op z’n auto aanrijden bij een generatiegenoot van Aad van den Heuvel, ook nogal bekend van televisie: Koos Postema. Hij is 89 en heeft, ook in coronajaar 2020, zijn vrouw Ineke verloren. Ze waren zeventig jaar samen. Hij leeft door, „moedeloos voorwaarts" en met een knagend verdriet. Maar het is dankzij haar, zegt hij, dat hij – „druktemaker van de omroep” – kan terugkijken op een goed leven. „Gelukkig met vrouw, twee kinderen en zo nu en dan een voetbalwedstrijd.”