Ook Duitsland getroffen door bosbranden, steeds meer mensen moeten evacueren

Ongeveer zeshonderd inwoners van de oostelijke Duitse deelstaat Brandenburg zijn geëvacueerd vanwege bosbranden, melden internationale persbureaus. Inmiddels is daar bijna duizend hectare aan natuur verwoest. Het vuur verspreidde zich de afgelopen dagen snel via de droge naaldbomen. Wat de situatie extra penibel maakt, is het explosiegevaar door de oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog die mogelijk in de grond in het Elbe-Elsterdistrict begraven ligt.

De honderden uitgerukte brandweerlieden worden in hun werk bemoeilijkt door de harde en onvoorspelbare winden, die alle kanten op blazen. Zeven van hen raakten tijdens hun werkzaamheden gewond, onder wie vier doordat ze rook inademden. Zij liggen in het ziekenhuis ter behandeling. Het vuur heeft weliswaar nog geen burgerslachtoffers geëist, maar brandde wel een varkensfokkerij af — met alle gevolgen van dien voor de dieren.

Ook elders in Europa zijn grote problemen door bosbranden, aangewakkerd door de aanhoudende hitte en de droogte. Dat geldt niet alleen voor Zuid-Europese landen, zoals Spanje en Frankrijk, die ook kampen met verwoestende vuren. In Tsjechië woedt een grote brand in een groot nationaal park Boheems Zwitserland, vlakbij de Duitse grens. Daar zijn zeker tachtig mensen geëvacueerd, voordat de branden hen in gevaar konden brengen.