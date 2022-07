Onbekende roman van Grete Weil opgedoken

Toen de Duitse schrijfster Grete Weil-Dispeker in 1999 op 93-jarige leeftijd overleed, werd in deze krant uitvoerig uit de memoires geciteerd die ze kort voor haar dood publiceerde. Weil had een stuk of zes boeken geschreven, waarvan de meeste ook in Nederlandse vertaling verschenen. Aan het einde van haar leven wilde ze laten zien uit wat voor een geassimileerde, Duits-Joodse familie ze kwam en waarom ze in 1947 als auteur uiteindelijk toch voor Duitsland koos, waar haar tweede man woonde. In 1937 was ze voor de nazi’s naar Amsterdam uitgeweken, waar ze een fotostudio overnam en haar eerste man, Edgar Weil, tijdens een van de eerste razzia’s werd opgepakt om kort daarna in concentratiekamp Mauthausen om te komen.

Weils leven werd in hoge mate bepaald door de nazi-tijd. In haar bekendste boek, Tramhalte Beethovenstraat (1963), bezoekt een Duitse journalist die tijdens de oorlog in Amsterdam heeft gewerkt twintig jaar later de stad, waar hij zich herinnert hoe het er in 1942 in de Beethovenstraat aan toe ging. Elke week werden daar op de tramhalte Joden bijeengedreven om op transport gesteld te worden. Omdat Weil in de oorlog zelf in die straat had gewoond, waar ze op de hoek van wat nu de Gerrit van der Veenstraat is haar fotoatelier had, werd het boek een toonbeeld van de Duitse Exil-literatuur, omdat het zich niet alleen inleefde in de slachtoffers van de nazi-terreur, maar ook in de daders en meelopers.

Wat niemand kon vermoeden, was dat Weil in de tweede helft van de bezettingstijd een twee keer zo dikke roman had geschreven, die nooit is gepubliceerd. Die roman, Der Weg zur Grenze, is pas vorig jaar in München opgedoken, waar hij over enkele weken bij uitgeverij C.H. Beck verschijnt. Nog voor die publicatie is het boek al voor een ongewoon hoog bedrag aan Weils vroegere Nederlandse uitgeverij J.M. Meulenhoff verkocht, die waarschijnlijk over een klein half jaar met de vertaling komt.

Ontdekker van het typoscript is de Münchense schrijfster en historica Ingvild Richardsen, die eerder boeken over het kunst- en literatuurleven in Beieren publiceerde. Zij kwam erachter dat de literaire en fotografische nalatenschap van Weil na haar dood bij de Münchense stichting Monacensia was beland. In haar archief zat ook het typoscript van Der Weg zur Grenze.

Waarom deze roman nooit eerder werd gepubliceerd is nog onderwerp van speculaties. Sommigen denken dat Duitsland na de oorlog nog niet klaar was voor een boek van een Joodse schrijfster over de Duitse collaboratie. Zo verscheen Weils eerste boek Ans Ende der Welt in 1949 noodgedwongen eerst in de DDR en kwamen haar andere boeken meestal in Zwitserland uit. In haar memoires zegt Weil er bijna niets over. Alleen tegen het einde is daarin heel summier te lezen dat ze tijdens haar onderduik in 1943 en 1944 vaak „vele uren met een schrift op haar knieën” aan „een liefdesgeschiedenis” werkt: „Edgars en mijn geschiedenis, die ik vervreemde en uit de sfeer van het autobiografische haalde.”

De man van de hoofdpersoon in Der Weg zur Grenze is duidelijk gemodelleerd naar Gretes eerste echtgenoot Edgar Weil, die ze in 1937 naar Amsterdam volgde.

Behalve het boek zelf zijn ook de bizarre omstandigheden waaronder het geschreven werd, interessant. Na haar vlucht uit de Beethovenstraat dook Weil onder bij een jeugdvriend van haar man, de Duitse graficus Herbert Meyer-Ricard. Samen met zijn (Joodse) vrouw Vera Haymann en Grete Weil vormden ze aan de Nieuwezijds Voorburgwal de kern van de Hollandgruppe Freies Deutschland, waarin dissidente Duitsers, geholpen door Nederlanders, illegale activiteiten ontplooiden.

Haar doorbraak beleefde Grete Weil in Nederland pas in 1982 met Tramhalte Beethovenstraat. Dat gebeurde in het kader van de manifestatie Amsterdam-Berlijn, gewijd aan de historische banden tussen beide hoofdsteden. Plotseling kwam er weer belangstelling voor de Duitse Exil-kunstenaars in het Nederland van de jaren dertig en veertig. Hans Keller maakte toen voor de VPRO een televisieportret over Grete Weil, als een van de laatste nog levende Exil-schrijvers.

Verwacht mag worden dat de verschijning van Der Weg zur Grenze Weil 23 jaar na haar dood opnieuw onder de aandacht brengt. Haar redacteur bij Becht, die een uitvoerig nawoord bij het boek schreef, noemt het zonder aarzeling haar beste en belangrijkste werk. De roman is wat traditioneler opgezet dan het naoorlogse werk, maar omdat Weil daarin haar eigen en Edgars privé-geschiedenis tot dan toe verwerkt, wordt het een uiterst betrokken en toegankelijk werk.

Grete Weil: Der Weg zur Grenze, met een nawoord van Ingvild Richarsen verschijnt op 25 augustus bij C.H. Beck, de Nederlandse vertaling komt in 2023 uit bij J.M. Meulenhoff.