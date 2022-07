Omzet Unilever groeit door prijsverhoging

Unilever-voorzitter Alan Jope verviel dinsdag in herhaling bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal. Opnieuw ging het over inflatie, hogere inkoopkosten en prijsverhogingen.

„Wij vinden prijsstijgingen van onze leveranciers niet leuk, en onze afnemers vinden prijsstijgingen van ons niet leuk”, aldus Jope. „Maar iedereen snapt dat we in tijden van ongeëvenaarde kosteninflatie leven.”

In het afgelopen halfjaar heeft de levensmiddelengigant de prijs van zijn producten 11,2 procent verhoogd. Mede daardoor steeg de omzet van Unilever (met merken als Magnum, Dove, Knorr en Ben & Jerry’s) in die periode met bijna 15 procent, naar 29,6 miljard euro. De nettowinst over het halfjaar kwam uit op 3,2 miljard euro. Dit is iets minder dan dezelfde periode vorig jaar (3,4 miljard).

Unilever kreeg niet alleen te maken met hoge inflatie, maar ook met een afname in verkoopvolume: het concern verkocht dit jaar 1,6 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2021. Die krimp is vooral te wijten aan coronalockdowns in China, volgens Jope. „Als we dat buiten beschouwing laten, is het verkoopvolume vergelijkbaar met het vorige kwartaal.” Wel kochten huishoudens iets minder vanwege de inflatie, denkt Jope, een effect waarvan Unilever verwacht dat het de komende tijd zal doorzetten.

Concurrentie van huismerken

Vooral in Europa voelt Unilever concurrentie van (goedkopere) huismerken. IJs, yoghurt en koffie verliezen wat marktaandeel. Daarom investeerde de multinational 200 miljoen euro in reclame.

Het bedrijf berekent ongeveer 70 procent van de inflatie door aan de consument, zei Jope, en vangt de rest zelf op met bezuinigingen en lagere marges. Volgens Jope neemt Unilever op die manier „sociale verantwoordelijkheid”. „Deel daarvan is ook een gezond bedrijf blijven om werkgelegenheid te creëren en bij te dragen aan de economische welvaart. Tegelijkertijd moet dat in balans zijn met de huidige financiële situatie van consumenten.”

Lees ook: Unilever: we leven in een tijd van ‘ongeëvenaarde inflatie’

De prestaties van Unilever waren beter dan verwacht. Na de bekendmaking steeg het aandeel op de beurs met 3,9 procent.

Eerder stelde Milieudefensie dat een aantal Nederlandse bedrijven, waaronder Unilever Nederland, onvoldoende zicht heeft op de eigen uitstoot. Dat bleek volgens de milieuorganisatie uit onderzoek die het had laten uitvoeren door het Duitse New Climate Institute. Volgens Milieudefensie stoot Unilever jaarlijks 61 megaton CO 2 uit, gelijk aan de uitstoot van drie miljoen Nederlandse huishoudens. Unilever wil dat niet bevestigen.

De kritiek van Milieudefensie is voor Unilever niet direct reden de huidige klimaatplannen aan te passen, laat een woordvoerder van Unilever Nederland weten. Unilever is het niet eens met alle conclusies uit het rapport, wel zegt de woordvoerder in gesprek te zijn met het New Climate Institute om „dat perspectief beter te begrijpen”.