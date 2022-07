Nieuwe grondwet Tunesië met zeer lage opkomst aangenomen

Tunesische kiezers hebben maandag de nieuwe grondwet van president Kais Saied aangenomen. In een referendum stemde ruim negentig procent volgens persbureau Reuters voor de grondwet. Een enigszins vertekende uitslag, aangezien de opkomst slechts op 27,5 procent lag.

Nadat de uitslag bekend werd gingen aanhangers van de president de straat op om de verkiezingswinst te vieren. Oppositiepartijen hadden het referendum geboycot; zij spreken van een staatsgreep door Saied. Ook zien ze de nieuwe grondwet als een stap achteruit voor Tunesië, omdat de macht van de president flink wordt uitgebreid.

Zo wordt de macht van het parlement minder, krijgt de president meer grip op de regering en de rechterlijke macht en wordt de controle op zijn eigen macht juist flink teruggeschroefd. Volgens de oppositiepartijen dreigt Tunesië met de machtswijzigingen terug te gaan naar het autocratische bestuur van voor de Arabische Lente in 2011, toen betogers massaal de straat op gingen voor meer democratie en een nieuwe grondwet ingevoerd werd.

Saied greep halverwege 2021 in, toen hij het parlement afzette en de zittende premier wegstuurde vanwege wanbestuur. Hij regeerde sindsdien per decreet en schreef een grondwetsreferendum uit. Zijn acties konden in het begin op steun van de bevolking rekenen. Sinds de ingreep van Saied is de economie van Tunesië blijvend verslechterd en is de steun voor zijn grondwet ook afgenomen.