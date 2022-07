Nieuw op streaming week 30: Uncoupled, Keep Breathing en Rap Sh!t

Uncoupled

Neil Patrick Harris (Barney in How I Met Your Mother) speelt in deze dramaserie Michael, een man die na zeventien jaar totaal onverwacht wordt verlaten door zijn vriend. Michael is bijna 50 en weet niet precies hoe het datingleven van New York werkt. Harris, in het echt ook gay, vertelde tegen de New York Times dat deze rol hem de kans geeft een alternatieve versie van zichzelf te spelen. „Wat als ik vrijgezel was in New York en een Grindr-account zou hebben?” De serie is mede bedacht door Darren Star, die eerder Sex and the City en Emily in Paris ontwikkelde.

Netflix, 8 afleveringen.

Keep Breathing

Survivalthriller over een jonge advocate die neerstort met een privéjet. Ze is de enige overlevende van de crash en moet zien te overleven in de Canadese wildernis. De hoofdrol is voor Melissa Barrera. Zij was te zien in de nieuwste Scream-film.

Netflix, 6 afleveringen.

Rap Sh!t

De nieuwe serie van actrice, schrijfster en komiek Issa Rae, die eerder naam maakte met Insecure. Rap Sh!t is een comedy over drie vrouwen – een hiphop-duo en hun manager – die het proberen te maken in de muziekindustrie van Miami. De rol van sociale media in het leven van de personages speelt een grote rol.

HBO Max, 8 afleveringen (wekelijks).