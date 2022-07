Gijs Naber laat zich als loebas de liefde door de vingers glippen

Het wekte vooraf opwinding bij het Nederlandse smaldeel in Cannes vorig jaar. De Nederlandse acteur Gijs Naber speelde als kapitein Jacob Störr een hoofdrol tegenover de Franse filmdiva Léa Seydoux in The Story of My Wife. Een film die de Hongaarse regisseur Ildikó Enyedi in de prestigieuze hoofdcompetitie van Cannes een nominatie voor de Gouden Palm opleverde. Enyedi, die in de 21ste eeuw van de radar was verdwenen maar in Berlijn in 2017 met een Gouden Beer een magistrale comeback maakte met het prachtige On Body and Soul.

Een internationale doorbraak lijkt het een jaar na dato helaas niet geworden voor Naber. The Story Of My Wife viel in Cannes slecht in smaak: een languissante, stroperige en te eerbiedige bewerking van de vroeg-postmoderne roman van Milán Füst over de stramme Nederlandse zeekapitein Jakob Störr, die zijn gemoedsrust ruïneert met piekeren over mogelijke ontrouw van zijn sprankelende, ongrijpbare Franse echtgenote Lizzy.

Dat The Story of My Wife verveelt, ligt niet aan Naber. Hij speelt de kapitein zo geremd en houterig als hij geacht wordt te zijn; Seydoux brengt het mysterie. Een ondankbare rol: Naber is geen loebas die de liefde vindt, maar een loebas die zich de liefde door bezitsdrang en remmingen door de vingers laat glippen. Een treurig, eenzaam type.

Enyedi is een enorme fan van Naber, vertelt ze ons op het dakterras van het Marriott Hotel Cannes. Tijdens de casting ben je als een jachthond. „Heb je beet, dan wordt de film ondenkbaar zonder je prooi.” Ze leerde Gijs Naber kennen via een filmstudent, die hem een doortrapte porno-producer liet spelen. Enyedi: „Een totaal andere rol, maar ik zag zijn charisma, zijn kalme diepgang.” Een auditie was verder overbodig.

Gijs Naber is een stille, eenzame en rijzige held; net zo’n Clint Eastwood-type als de held van On Body and Soul. Enyedi, een kleine vrouw met meisjestem: „Wat me in zulke mannen aantrekt? Heb je mijn eigen kerel gezien? Een Duitser van ruim twee meter die uit een grensgebied komt waar ze een Nederlands dialect spreken. Maar zo kwetsbaar. Hij is de zestig al gepasseerd maar piekert nog steeds over de zin van het leven, een vraag die anderen na hun twintigste belachelijk vinden.”

Wantrouwig brein

The Story of My Wife gaat over een man die door zijn chronische wantrouwen zijn geliefde van zich vervreemdt. Maar omdat we alles door Jakob Störrs ogen zien, kan het ook gaan over een man die wordt gemanipuleerd door een femme fatale. Ildikó Enyedi overwoog aanvankelijk een subjectieve structuur, waar alles zich afspeelt in Jakobs wantrouwige brein. Maar ze koos toch een objectieve benadering. Het mannenleven op zee – hiërarchisch, met glasheldere regels – is overdreven klassiek gefilmd, met strakke, schone kaders en bedaard camerawerk. „De eenvoud van metaal, hout en zeildoek”, aldus Enyedi. Zeeshots door kajuitramen suggereren een beperkte, analytische visie op de realiteit. Aan boord oogt de kapitein formeel, eenzaam, rationeel en star. In de sociale, ambivalente maalstroom en het geroezemoes van Lizzy’s Parijse habitat is hij slecht op zijn gemak. Hij begluurt zijn vrouw dan via spiegels.

Enyedi filmt de realiteit die Jakob Störr ervaart, en suggereert via visuele symboliek dat zijn beleving tekortschiet. Maar film is geen literatuur: je laat je in een bioscoop overspoelen, ziet daar wat je ziet. Geeft de filmmaker niet aan dat je naar een droom, hallucinatie of beleving kijkt dan is het de werkelijkheid. En dan gaat The Story of My Wife over een onhandige loebas die zich door een wispelturige vrouw en haar wufte vrienden in het pak laat naaien. Blijft Lizzy een wat malicieus raadsel. Laat de romance je koud. Je kan niet objectief filmen en verwachten dat de kijker dat ter plekke subjectief decodeert.

Ildikó Enyedi, in Cannes: „Mijn film is een pijnlijk, langdurig maar prachtig leerproces van Jakob Störr om zijn angst voor controleverlies te overwinnen. Niet alles met verkrampte spieren in hokjes te stoppen om daar labels op te plakken, maar het leven te omhelzen in al zijn chaos.”

Nu ze het zegt. Maar zonder uitleg is dat helaas minder helder. Experiment mislukt, helaas ook voor Gijs Naber.

Drama The Story of My Wife Regie: Ildikó Enyedi. Met: Gijs Naber, Léa Seydoux, Louis Garrel, Sergio Rubini. Lengte: 169 min. In: 34 bioscopen ●●●●●

