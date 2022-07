Eens per jaar organiseert de voetbalvereniging waarbij ik betrokken ben een tentenkamp. We trokken met 26 kinderen en een handjevol begeleiding naar de Noord-Hollandse kust, voor een kampeerpartij van welgeteld één nacht. Enigszins naïef ging ik ervan uit dat de meesten van deze 10-jarigen bekend zouden zijn met het fenomeen kamperen. Niets bleek minder waar: nog niet eens de helft. „Ik heb nog nooit zo ver moeten lopen naar de wc”, constateerde een van de kinderen toen we ze lieten zien waar de toiletruimte was. Zijn plannen voor deze zomer: vliegen naar een all-inclusive hotel in Turkije.

Arne Doornebal is journalist en kampeerder.

Ik kreeg dan ook klachten van mijn dochter, 12 jaar en net klaar met de brugklas, toen we afgelopen week onze drie koepeltentjes neerzetten op een luxe – en belachelijk dure – camping in het oosten van Nederland. „Iedereen heeft een caravan. Waarom moeten wij dan in een tent?”

De ene caravan was inderdaad nog groter dan de ander, met als absolute klapper een camper die de grootte had van een bus waar makkelijk dertig personen in vervoerd kunnen worden – hierin vierden welgeteld vier mensen vakantie. Een overbuurman keek elke avond in zijn voortent naar het journaal, op een televisiescherm dat zo groot was dat de halve camping kon mee kijken.

Inleveren van comfort

Hoewel ik iedereen een ontspannen zomer gun, vind ik dat het inleveren van een stukje comfort een wezenlijk onderdeel zou moeten zijn van vakantie. Het hele concept bestaat eruit dat je even wat dichter bij de natuur staat. Het is alleen tijdens het kamperen dat je nog rekening dient te houden met warmte, kou of regen – vanuit onze comfortabele stenen huizen voelen we het klimaat niet eens meer. In een tijd waarin de wereld smacht naar een meer duurzaam levende mens is een kampeervakantie, mits we netjes omgaan met de natuur om ons heen, veruit te prefereren boven vliegvakanties naar verre oorden.

Het is ons de afgelopen jaren allemaal wel heel makkelijk gemaakt. We bestellen spullen vanuit onze luie stoel – de volgende dag heb je het in huis. Met één druk op de knop komt er een perfecte frappuchino uit je koffiezetapparaat. Op de camping moet je weer even lopen naar de waterkraan, zorgen dat je lucifers droog blijven en je gasstelletje aan de praat krijgen, alvorens je kan gaan zitten met een kopje koffie. Het lijkt wel alsof het beter smaakt doordat je er meer moeite voor hebt gedaan.

Oogproblemen

Onze jeugd heeft massaal oogproblemen door overmatig gebruik van allerlei schermen. In plaats van dat we een nationale crisis uitroepen hierover, leven we door alsof het helemaal niet erg is dat we een hele generatie aan het verpesten zijn. Zelfs naar school fietsen gebeurt steeds vaker elektrisch: de conditie van de Nederlandse jeugd holt achteruit.

We zouden ze veel meer tijd zonder wifi en schermen door moeten laten brengen: mountainbiken door het bos, nachtelijke spooktochten, dagelijkse wandelingen. En dat allemaal terwijl er overnacht wordt in een tentje en op een niet al te dik matje: als je maar moe genoeg bent slaap je vanzelf. Alles went.

Daarnaast leren ze een andere vaardigheid die kennelijk wat versloft is de laatste tijd. Fysiek contact leggen met andere kinderen op de camping: in plaats van louter via Instagram of Snapchat communiceren.

Verdediging van het land

Maar het allerbeste argument om wat meer weerbaarheid bij de Nederlandse jeugd aan te brengen kwam een paar maanden terug van mijn 12-jarige dochter zelf. Rusland was kort daarvoor Oekraïne binnengevallen en ze waren nog met een grote colonne op weg naar Kiev. „Als die Russen Nederland nog eens aanvallen dan wordt het niks met de verdediging van ons land”, stelde ze met grote zekerheid. Immers, „de jeugd van mijn generatie is vooral goed in het maken van TikTok-filmpjes. Hoe moeten die nu het land verdedigen?”

Misschien loopt het zo’n vaart niet, maar ik ben er niet helemaal gerust op. Er gaan miljarden extra naar defensie er wordt weer stevig gediscussieerd over de dienstplicht.

Hopelijk blijkt dat allemaal niet nodig. Maar het zoeken naar manieren om de huidige generatie een klein beetje minder luxueus op te voeden lijkt me een goede eerste stap. Begin daarmee op vakantie.

